樂天女孩：灣區矽谷台灣人超熱情 分享應援文化

「舊金山灣區台灣日」除了棒球本身凝聚台灣人向心團結力外，樂天女孩到舊金山灣區與民眾近距離接觸，也是這次的吸睛亮點。（記者江碩涵／攝影）

「舊金山灣區 台灣日」除了棒球本身凝聚台灣人向心團結力外，樂天女孩到舊金山灣區與民眾近距離接觸，也是這次的吸睛亮點。樂天女孩們大呼，北加州奧克蘭球場的台灣民眾特別熱情，呼喊的聲音都很大聲，也有樂天女孩到舊金山市區坐了噹噹車，遊歷舊金山市區，享受觀光客的風情。

樂天桃猿球團表示，這是樂天女孩第二場參與的活動，與第一場洛杉磯相比，感覺舊金山灣區的民眾似乎更熱情，呼喊聲也更大聲，尤其樂天女孩隔了大半個地球來到舊金山灣區展現啦啦隊文化，看到僑胞熱情響應，相當高興。

樂天女孩團長壯壯說，樂天女孩此次來到美國，希望特別發揚台灣棒球應援文化，並且展現「應援女孩」（意指啦啦隊）的特色，歡迎常常找樂天女孩表演。

樂天女孩林襄也在台灣日特別與長榮航空美洲總分公司副總經理蘇偉仁共同開球，展開整場活動序幕，林襄一直以來在矽谷台灣人工程師圈子中都有相當高的人氣。林襄說，這是她個人第二次擔任開球嘉賓，第一次是在台灣主場，但那時候是擔任打擊，這次舊金山灣區台灣日是第一次當投手，發現紅中區很難丟中，投手真的很厲害。

林襄說，她第一次來到舊金山灣區運動家隊球場，感覺是個非常Chill（放鬆）的地方，一早到了球場接受協辦單位提供的肉圓、油飯、美而美，都是台灣美食 ，25日還沒吃到北加特有的美食，很期待接下來的遊歷。

樂天女孩菲菲說，這是她第一次赴美受邀，表演結束後，不知為何感動到眼眶泛紅，是個印象相當深刻的一天，很希望未來有機會可以再來美國表演。樂天女孩YURI也說，來到這麼遠的地方，可以看到有寫著TAIWAN的球衣，覺得與有榮焉。樂天女孩若潼說，飛了這麼遠、來到這麼陌生的地方，卻能看到熟悉的台灣人面孔、聲音，相當開心。