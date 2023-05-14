屋崙3000教師罷工 談判取得重大突破 共同利益建議有收穫

屋崙3000教師和工作人員罷工了7個工作日。（記者劉先進╱攝影）

在屋崙 3000教師和工作人員罷工 7個工作日後，代表教師的工會屋崙教育協會（OEA）和屋崙聯合學區 （OUSD），於13日晚宣布，談判取得重大突破，就共同利益建議（Common good proposals）四個方面達成協議，包括非裔學生的賠償、無家可歸學生的資源、學校關閉和共同治理。但罷工並未結束，雙方還要談判簽署協議才能終結罷工。

屋崙教育協會從5月4日開始罷工，訴求包括，提高教師工資，縮小班級規模，增加指導顧問，改善對殘疾學生的服務，為仍在從疫情中恢復的學生提供額外的心理健康幫助，以及支持歷史上的非裔社區學校。罷工造成學區3萬4000多個學生，沒有教師上課。

學區與工會談判的最大僵局，就是共同利益建議。這通常指與課程無關的項目，如環境正義、交通或學生遊民問題。涉及與共同治理和社區學校有關的議題。但學區認為，共同利益是更大的社會問題，需要與州、縣和市合作，且並非強制性的談判。

學區官網最近一次有關罷工的更新是10日。官網說，在與屋崙教育協會的談判中，一些主要的癥結是補償和恢復到原來的建議，以及教育協會常提出的共同利益建議。該建議包括，工會希望加入集體談判協議的問題。這些問題與雇員的報酬或福利無關，而且從來沒有成為學區以前任何合同的一部分。這些問題包括解決遊民問題，學區如何利用其空置的房產，以及在校園種植抗旱植物。「問題之一是，其中許多建議的成本過高。全面實施協會最初的共同利益建議，將花費學區超過10億。」