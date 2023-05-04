屋崙3000教師罷工 市府廣場示威

屋崙聯合學區的3000名教師和其他工作人員4日舉行罷工。（記者劉先進╱攝影）

屋崙 聯合學區 的3000名教師和其他工作人員4日正式舉行罷工 。當天，數百教師工會代表和罷工的教師，在屋崙市府小川廣場上舉行大規模示威。他們認為，學區未能就一份新的合同進行真誠的談判，該合同要求為學生提供更多的資源，並提高員工薪酬。

這次罷工將導致學區3萬4000多名學生沒有教師為他們上課。學區管理人員說，該區的80所學校仍然為大約3萬4000名學生開放，辦公室工作人員被用來「教育和監督」這些學生。

教師工會屋崙教育協會（OEA）在周三晚些時候決定罷工，要求提高工資、縮小班級規模、增加指導顧問、改善對殘疾學生的服務，為仍在從疫情中恢復的學生提供額外的心理健康幫助，以及支持歷史上的非裔社區學校。

工會代表在社交媒體上聲稱，學區周三一整天都沒有參加談判。學委主席哈欽森（Mike Hutchinson）對此強烈質疑，他說，就他所知的事實，學區的談判小組一直在與工會領導層進行直接談判。據報導，該地區的談判小組正在與高層合作，以獲得對提案的認同。

參與談判的教師工會代表塞拉諾（Vilma Serrano）在示威上表示，最近花了數個小時的時間來爭取一個公平的合同。「我們一直在花時間遠離家庭、愛人和教室，為讓大家贏得這一切資源，為我們所有的孩子。你今天看到的是另一個例子，一個不公平的勞動實踐，已經停止在桌子上談判。」

她說，這是一個重要的時刻，「我們很強大，不會讓老闆分裂我們。 他們破壞決定，破壞我們的團結，因為他們害怕，因為我們正在贏。我們必須時刻準備，腳踏實地，保持團結。我們準備好討價還價，但學區停止談判。」

角逐聯邦參議員的資深眾議員芭芭拉·李（Barbara Lee）到場支持。她表示，當聽說學區舉行罷工時，她決定過來，與大家站在一起，團結一致。教師是影響世界每個方面的前線工作者，激勵孩子展望一個可能的世界，「你們與孩子一起創造的世界，讓黑色和棕色膚色的孩子，不必為生命安危而擔心，你們展示，每個人都應該居者有其屋，三餐豐盛。你們相信種族公正的社區學校，希望看到公平的合同，每天都在為此而奮鬥。」

芭芭拉·李說，學區必須與教師一起找到解決之道，簽訂一份公平的合同，重視老師的奉獻精神和辛勤工作，重視老師對孩子和社區家庭的愛。

工會在一份聲明中說，屋崙的教師是灣區工資最低的，而且自從疫情之前就沒有新的合同。與此同時，在這個快速城市化的城市中，不斷上升的通貨膨脹和房租成本的急劇上升，使得教育工作者，尤其是處於工資底層、年薪5萬2905元的新教師無法負擔房租。