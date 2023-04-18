網絡故障 聖荷西機場西南航空航班大面積延誤

因網絡技術故障，西南航空1700多個航班被延誤。（推特截圖）

西南航空公司（Southwest Airlines）18日因網絡技術故障，暫停了全國範圍內的所有航班，約有105架由聖荷西 國際機場 起飛的航班收到影響。

根據飛行網站FlightAware數據，被延誤的西南航空航班占聖荷西機場當天所有起降航班一半以上。作為該機場最主要航空公司，西南航空承擔著一半以上的客運量。

18日早，西南航空要求聯邦航空管理局暫停其所有航班。公司發言人蘭德森（Dan Landson）表示，西南航空的網絡防火牆失效，導致數據網絡錯誤，1700多個航班受到影響。

「今天早晨，供應商提供的防火牆出現故障，導致某些運營數據鏈接意外丟失。」蘭德森說，「公司技術團隊正迅速響應，盡力減少對航班的影響。」

根據飛行網站顯示，全美各地共有1762班西南航空航班延誤，占該公司當天航班表的41%，占全美航空延誤的63%。其中9個航班被直接取消。

受影響最大的機場包括丹佛機場（233架）、芝加哥中途島機場（212架）、達拉斯拉夫菲爾德機場（157架）、休斯頓威廉 霍比機場（127架）和拉斯維加斯的里德國際機場（117架）。

該公司上一次航班大面積延誤發生在4個月前，當時西南航空取消了16700個航班，受影響旅客超過200萬人。在這次事件中，聖荷西機場受到的打擊尤其嚴重，數百個航班被取消。

此後，西南航空的技術系統受到聯邦監管機構的嚴格審查。公司高管已承諾會投入更多資金在系統現代化上，並承認技術問題不是12月大面積延誤的根本原因。