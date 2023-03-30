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灣區僑界海上快艇巡遊 力挺台灣參與WHA

記者李榮／灣區即時報導
灣區發起海上巡遊，挺台灣參加世界衛生大會。（僑教中心提供）
灣區發起海上巡遊，挺台灣參加世界衛生大會。（僑教中心提供）

第76屆世界衛生大會（World Health Assembly, WHA）將於5月21至30日在日內瓦舉行，台灣長期被中國打壓未能加入世界衛生大會，世界華人工商婦女企管協會北加州分會及舊金山灣區台灣商會聯合在舊金山台灣Mariner Square碼頭舉辦「挺台灣入世衛」海上巡遊聲援活動，駐舊金山辦事處處長賴銘琪、金山灣區僑教中心主任莊雅淑、僑務促進委員蕭仁麒、世華北加州分會會長高椿惠、副會長陳秋涼、唐代創以及世華加州分會會員登船參與聲援，向主流社區傳達台灣有能力對全球衛生醫療做出實質貢獻。

該項海上巡遊聲援活動，在蕭仁麒駕駛下，從舊金山東灣Mariner Square碼頭出發至屋崙海灣大橋附近，船上掛著「Let Taiwan Help!」大型橫幅及中華民國國旗，登船參與巡遊僑胞不畏冷風，呼喊「Taiwan can help」，聲援台灣加入WHO參加WHA口號，揮舞手搖國旗，籲請主流社會支持臺灣參加世界衛生大會。

賴銘琪表示，台灣已經連續多年未獲得邀請，對台灣人民，乃至於全世界的人民都很不公平。此次是金山灣區首場聲援活動，期藉由這次海上巡遊表達台灣加入世界衛生大會成為觀察員的迫切需求。

莊雅淑則表示，台灣身為地球村的一員，讓台灣參與WHA，不僅攸關台灣民眾的健康權益，更是全球衛生和防疫體系不可或缺的一環，依據聯合國與世界衛生組織的憲章，健康是基本人權，也是普世價值，任何人不應該被排除在世界衛生組織與世界衛生大會之外，病毒無國界，感謝僑社熱心舉辦巡遊向主流社區傳達台灣參與WHA的訴求與決心。

高椿惠指出，世界華人工商婦女企管協會北加州分會能非常榮幸與舊金山灣區臺灣商會聯合舉辦海上巡遊活動。這項巡遊只是聲援的起跑活動，接下來將舉辦「挺台灣、進世衛」的系列聲援活動。

第76屆世界衛生大會將於5月21日至30日在日內瓦舉行。2009年起至2016年，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA；隨後因中共打壓，台灣自2017年起未能獲邀參與，今年挺台聲量很大，北加州僑社開啟第一個聲援活動，未來全球各僑區也將發起各項聲援活動支持台灣有意義參與世衛大會及世界衛生組織的技術會議。

加州 舊金山 WHA

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