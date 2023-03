徐悲鴻之女徐芳芳 透過「奔騰的駿馬」回憶毛澤東年代

「奔騰的駿馬」描述徐悲鴻的家人和徐悲鴻藝術事業,是如何經受了毛澤東變化莫測的政治風暴而倖存。(記者李榮/翻攝)

徐悲鴻被稱為現代中國繪畫之父,帶有藝術中人的感情和中國的審美特點,並且革新了中國美術教育,在中國近代藝術史上具重量級地位。徐悲鴻的女兒徐芳芳將於灣區舉行數場演講,介紹她的回憶錄書籍「Galloping Horses: Artist Xu Beihong and His Family in Mao’s China」 (奔騰的駿馬:畫家徐悲鴻和他的家人在毛澤東的中國)。

徐悲鴻除了自身的藝術成就以外,還率先在中國主要美術院校的課程中,系統地建立起高水準的西方素描寫生及油畫的學科。在中國美術教育史上,從1927至1953年逝世之前,徐悲鴻培養了大批中國美術家。

現年已近80歲的徐芳芳出生、成長於北京 ,在北京的中央音樂學院附中鋼琴演奏專業畢業後,1981年來美,在柏克萊加大取得歷史學士學位,又於史丹福大學獲工商管理碩士學位。2000年時,徐芳芳成為中國人民大學第一任音樂系系主任,幫助發起並協助舉辦徐悲鴻在美國的第一個綜合性個人畫展。徐芳芳曾發表過數篇關於徐悲鴻相關的藝術的文章,包括「亞洲藝術」第42期登載的「徐悲鴻,現代中國繪畫的開拓者」,及丹佛藝術博物館出版的「徐悲鴻:現代中國繪畫的開拓者」中「徐悲鴻的一生與他的藝術」等。

「奔騰的駿馬」描述徐悲鴻的家人和徐悲鴻藝術事業,是如何經受了毛澤東變化莫測的政治風暴而倖存;另外其中也有徐悲鴻家人的故事、家庭的悲劇,以及徐悲鴻的遺孀廖靜文不屈不撓、在丈夫去世之後的六十年中,保護藝術作品及藝術事業的努力。徐芳芳介紹,講座中她將展示徐悲鴻傑作的高清圖像,包括著名的「奔馬」等。講座後也會介紹回憶錄與CD作品,該CD包含了她演奏的江文也鋼琴協奏曲「徐悲鴻的彩墨畫」第三樂章「風雨雞鳴—壯烈的回憶」。

「奔騰的駿馬」回憶錄講座薩拉度加場:4月2日(周日)下午2時至3時40分。薩拉度加圖書館 。地址:Community Room, Saratoga Library 13650 Saratoga Ave, Saratoga, CA 95070。活動報名網址:sccl.bibliocommons.com/events/63fc02710470e64100bca4e0

舊金山 場(由舊金山市立大學舊金山圖書館組織):4月5日(周三)中午12時30分至下午1時30分。地址:Room 402 Bamboo Room, Chinatown/North Beach Center campus, City College of San Francisco。808 Kearny Street, 2nd Floor, San Francisco, CA 94108

屋崙場(由藍尼學院圖書館組職):4月13日(周四)中午12時至下午2時。地址:Laney College Library, 900 Fallon St, Oakland, CA 94607。