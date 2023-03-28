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徐悲鴻之女徐芳芳 透過「奔騰的駿馬」回憶毛澤東年代

記者李榮／聖荷西即時報導
「奔騰的駿馬」描述徐悲鴻的家人和徐悲鴻藝術事業，是如何經受了毛澤東變化莫測的政治風暴而倖存。（記者李榮／翻攝）
「奔騰的駿馬」描述徐悲鴻的家人和徐悲鴻藝術事業，是如何經受了毛澤東變化莫測的政治風暴而倖存。（記者李榮／翻攝）

徐悲鴻被稱為現代中國繪畫之父，帶有藝術中人的感情和中國的審美特點，並且革新了中國美術教育，在中國近代藝術史上具重量級地位。徐悲鴻的女兒徐芳芳將於灣區舉行數場演講，介紹她的回憶錄書籍「Galloping Horses: Artist Xu Beihong and His Family in Mao’s China」 (奔騰的駿馬：畫家徐悲鴻和他的家人在毛澤東的中國)。

徐悲鴻除了自身的藝術成就以外，還率先在中國主要美術院校的課程中，系統地建立起高水準的西方素描寫生及油畫的學科。在中國美術教育史上，從1927至1953年逝世之前，徐悲鴻培養了大批中國美術家。

現年已近80歲的徐芳芳出生、成長於北京，在北京的中央音樂學院附中鋼琴演奏專業畢業後，1981年來美，在柏克萊加大取得歷史學士學位，又於史丹福大學獲工商管理碩士學位。2000年時，徐芳芳成為中國人民大學第一任音樂系系主任，幫助發起並協助舉辦徐悲鴻在美國的第一個綜合性個人畫展。徐芳芳曾發表過數篇關於徐悲鴻相關的藝術的文章，包括「亞洲藝術」第42期登載的「徐悲鴻，現代中國繪畫的開拓者」，及丹佛藝術博物館出版的「徐悲鴻：現代中國繪畫的開拓者」中「徐悲鴻的一生與他的藝術」等。

「奔騰的駿馬」描述徐悲鴻的家人和徐悲鴻藝術事業，是如何經受了毛澤東變化莫測的政治風暴而倖存；另外其中也有徐悲鴻家人的故事、家庭的悲劇，以及徐悲鴻的遺孀廖靜文不屈不撓、在丈夫去世之後的六十年中，保護藝術作品及藝術事業的努力。徐芳芳介紹，講座中她將展示徐悲鴻傑作的高清圖像，包括著名的「奔馬」等。講座後也會介紹回憶錄與CD作品，該CD包含了她演奏的江文也鋼琴協奏曲「徐悲鴻的彩墨畫」第三樂章「風雨雞鳴—壯烈的回憶」。

「奔騰的駿馬」回憶錄講座薩拉度加場：4月2日（周日）下午2時至3時40分。薩拉度加圖書館。地址：Community Room, Saratoga Library 13650 Saratoga Ave, Saratoga, CA 95070。活動報名網址：sccl.bibliocommons.com/events/63fc02710470e64100bca4e0

舊金山場（由舊金山市立大學舊金山圖書館組織）：4月5日（周三）中午12時30分至下午1時30分。地址：Room 402 Bamboo Room, Chinatown/North Beach Center campus, City College of San Francisco。808 Kearny Street, 2nd Floor, San Francisco, CA 94108

屋崙場（由藍尼學院圖書館組職）：4月13日（周四）中午12時至下午2時。地址：Laney College Library, 900 Fallon St, Oakland, CA 94607。

庫比蒂諾場：4 月16日（周日）下午3點30分至5時30分。地點：庫比蒂諾圖書館, Cupertino Library Room 201, 10800 Torre Ave, Cupertino, CA 95014-3207。

徐悲鴻的女兒徐芳芳（右二）透過回憶錄，追憶父親以及毛澤東時代的文化大革命中美術和...
徐悲鴻的女兒徐芳芳（右二）透過回憶錄，追憶父親以及毛澤東時代的文化大革命中美術和音樂的發展方向。（檔案照片）

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