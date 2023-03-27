舊金山經文處4月3日開放領務櫃台 民眾可親辦護照文件

駐舊金山經濟文化辦事處表示，自4月3日起領務櫃檯將全面對外開放。（記者江碩涵／攝影）

駐舊金山 經濟文化辦事處表示，自4月3日起領務櫃檯將全面對外開放，受理時間是星期一至星期五（聯邦及加州 例假日除外）上午9時至下午1時。僑胞不須上網預約，就可將事先填妥的表格及應備的文件，帶到本處二樓領務大廳櫃檯親辦護照、簽證、文件證明（含授權書）等業務。

僑胞抵達領務大廳後請先抽取號碼單，待領務同仁呼號後依序辦理。領務大廳將在下午1時準時關閉，請逾時的僑胞另擇期來處洽辦，或利用郵寄申辦。

由於經文處人力有限，擔心開放初期人潮擁擠，在領務大廳的等待時間過長，建議非有急需的申請者，除可採郵寄辦理外，也可考慮稍待一段時日後再辦理。

駐舊金山經文處提醒，臨櫃洽辦時，為節省等候時間及確保服務品質，民眾抵達領務櫃台前，事先下載並填妥相關表格，備齊所需文件、回郵信封與正確數額的規費（可使用現金、cashier’s check或 money order支付，抬頭請寫：TECO）。

經文處恕不找零，也不接受個人支票 與信用卡，來處親辦的申請案件如果因為缺件無法當天補齊，將無法收件。

各類領務表格、填寫說明、應備文件及注意事項等，可參考駐舊金山經文處網站（網址：https://www.roc-taiwan.org/ussfo）。民眾如有疑問，可電郵[email protected]或致電415-362-7680、415-362-7681洽詢。