偷30元塑膠牌遭追車 女子880高速公路被車撞死

女子可能因竊取一塊小牌子遭逼車，最後在高速公路發生意外。（取自訃告）

阿拉米達縣驗屍官辦公室確認一宗原因離奇的高速公路命案。一名20歲的女子於880公路佛利蒙接近密爾比達路段步行時，被一輛路過的汽車 撞死。但調查發現，這名被撞女子會步行在高速公路上的原因，可能是因為先前偷了一塊價值約30元的塑膠牌，被應該為塑膠牌所有人的男子追車，男子追到後持槍強迫女子與女子的同伴在高速公路上下車，拿回塑膠牌後還拿走女子汽車鑰匙才揚長而去。女子因無法發動車輛，在880號州際公路上行走求援，卻遭另一輛行進的車輛不慎撞死。

調查指出，20歲的卡梅海庫西斯柯（Diamond Ki'ilani Kamehaiku-Sysco）在今年1月12日晚上10時於佛利蒙880公路南向路段、Dixon Landing Road出口處附近，被一名駕駛持槍攔車，強迫兩人下車，並拿走女子汽車的鑰匙。也因此，兩人無法回到車輛上啟動汽車。

警方並未公布女子同伴的姓名，只透露是位男性。但是警方表示，調查顯示女子與持槍男子的衝突起於車禍 事故前約20分鐘，女子開車於佛利蒙一個街區時，偷了一個市價約30元的「兒童在玩耍（Children At Play）」標誌。

警方說，該標誌被拿走之後，一輛車便追逐卡梅海庫西斯柯與同伴的汽車，一路跟上880高速公路，在公路上繞到卡梅海庫西斯柯汽車前急採煞車。追車的司機據稱拿了一把手槍，喝令卡梅海庫西斯柯與同伴下車，還取走了兩人車輛的鑰匙才開車離去。

卡梅海庫西斯柯與同伴因為沒有鑰匙，無法移動停在快車道上的車輛，就被留在中央分隔線附近。兩人嘗試步行離去，但是在抵達安全地帶前，一輛豐田 普銳斯汽車為了閃避兩人停在前方的汽車而轉向，撞上了卡梅海庫西斯柯。

警方目前還未逮捕疑犯，也尚未提出指控。

在卡梅海庫西斯柯的訃告中，親友將她描述為一位充滿熱情的天生領導者，能看到他人的優點。卡梅海庫西斯柯曾在紐華克的亞馬遜運營中心任職。