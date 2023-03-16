我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮樂見澤倫斯基與習近平對談 籲北京勿偏袒俄國

同業拔刀相助 股指齊漲慶祝

賞花季到 記者帶逛北加灣區五大賞花景點

記者王子涵／舊金山即時報導
總共1500株的規模會讓每一位遊客徹底淹沒在浪漫的玫瑰花海中。（取自柏克萊玫瑰花園官網）
總共1500株的規模會讓每一位遊客徹底淹沒在浪漫的玫瑰花海中。（取自柏克萊玫瑰花園官網）

今年灣區早春雨水尤其充足，讓乾旱的土地再一次滋潤起來，半月灣的油菜花、佛利蒙的梨花相繼開放，賞花季如約而至。小編整理了五個灣區賞花的好去處，不用出遠門就能看到唯美的春色，還等什麼馬上出發吧！

「繁花似錦」費羅利花園（Filoli Gardens）

談起灣區最美花園，那麼費羅利花園一定是你最常聽到的名字。這處具有濃濃英國喬治亞風格的莊園式花園始建於1915年，花園的名字來源於莊園主伯恩二世（William Bowers Bourn II）的人生信條：为正义而奋斗，爱你的同胞，享受美好生活。

這裡一年四季都不同的花開，三月正值鬱金香、山茶花、玉蘭花、紫藤花全盛的季節。古堡內還有超越百年的家具陳設，是可以反復前去遊玩的秘密花園。

地址: 86 Cañada Road, Woodside, CA 94062

「夢幻櫻花」‧舊金山日本茶園（Japanese Tea Garden）

大家一定知道紐約的中央公園，而小編偷偷地告訴你，金門公園的美有過之而無不及。

藏身於金門公園東部的日本茶園，是全美最著名的日式庭院，其中最搶眼的莫過於淡粉色的櫻花。櫻花最佳觀賞期正是現在，風一吹過就像下著花瓣雪一樣，如夢似幻。茶園內各處都是由園藝師精心設計的水池、石燈、盆栽等，想像一下坐在涼亭內，與三兩好友品嘗日式清茶、抹茶冰淇淋，該有多愜意。

如果是居住在舊金山的小夥伴，一定不要忘記帶駕照，本地居民是免費進入哦。

地址: 75 Hagiwara Tea Garden Drive, San Francisco, CA 94118

「海邊油菜花」‧半月灣

今年的油菜花開的特別早，灣區有不少觀賞油菜花的聖地，而小編最推薦的是位於半月灣的Wild Mustard Field。整片金黃的油菜花田地還有些許白色和紫色的小花點綴，特別出片！男士們快帶好相機，給女朋友拍出美美的照片吧。

因為這裡是私人農場，所以遊客相對會較少。門票大人10元，小孩5元，門口就有停車位。欣賞完油菜花，還可以去海邊的小道走一走，是親自、遛狗的好去處。

地址: Cabrillo Hwy S, Half Moon Bay, CA 94019

「仙氣梨花」‧佛利蒙Ohlone College

想要欣賞梨花的小夥伴要抓緊了，二月底三月初是欣賞梨花的最好季節。梨花花期短，再過幾周等到一部分花瓣掉落，效果可是沒有現在好哦。灣區看梨花最好的打卡地無疑是佛利蒙市的Ohlone College，學校位於山腳下，大家開車過去可以停在校內付費的停車樓。

梨花最多的地方在Mission Blvd夾Pine St，純淨浪漫的梨花和淺色的衣服更配，滿滿春天的感覺。

地址: 43600 Mission Blvd, Fremont, CA 94539

「浪漫玫瑰」‧柏克萊玫瑰花園（Berkeley Rose Garden）

來到柏克萊，你有機會一次欣賞到250個不同品種的玫瑰花，總共1500株的規模會讓每一位遊客徹底淹沒在浪漫的玫瑰花海中。玫瑰花園與1937年就已經開發，是北加歷史最悠久的玫瑰花園之一。由於建在山坡上，金門大橋和舊金山的全景都能夠盡收眼底。

地址：1201 Euclid Avenue, Berkeley, CA 94708

總共1500株的規模會讓每一位遊客徹底淹沒在浪漫的玫瑰花海中。（取自柏克萊玫瑰花...
總共1500株的規模會讓每一位遊客徹底淹沒在浪漫的玫瑰花海中。（取自柏克萊玫瑰花園官網）
欣賞梨花的小夥伴要抓緊了。（記者王子涵/攝影）
欣賞梨花的小夥伴要抓緊了。（記者王子涵/攝影）
費羅利花園內正值鬱金香、山茶花、玉蘭花、紫藤花全盛開放。（記者王子涵/攝影）
費羅利花園內正值鬱金香、山茶花、玉蘭花、紫藤花全盛開放。（記者王子涵/攝影）
整片金黃的油菜花田地還有些許白色和紫色的小花點綴，特別出片！（記者王子涵/攝影）
整片金黃的油菜花田地還有些許白色和紫色的小花點綴，特別出片！（記者王子涵/攝影）
費羅利花園內正值鬱金香、山茶花、玉蘭花、紫藤花全盛開放。（記者王子涵/攝影）
費羅利花園內正值鬱金香、山茶花、玉蘭花、紫藤花全盛開放。（記者王子涵/攝影）
櫻花最佳觀賞期正是現在，風一吹過就像下著花瓣雪一樣，如夢似幻。（記者王子涵/攝影...
櫻花最佳觀賞期正是現在，風一吹過就像下著花瓣雪一樣，如夢似幻。（記者王子涵/攝影）

灣區 舊金山 半月灣

上一則

北加聯合市鐵軌發現男屍 警搜尋嫌犯

延伸閱讀

大氣河來襲 矽谷大停電 民眾用卡式爐煮飯如第三世界

大氣河來襲 矽谷大停電 民眾用卡式爐煮飯如第三世界
小費隨通膨暗漲 刷卡付更多

小費隨通膨暗漲 刷卡付更多
灣區科技公司執行長變偷窺狼 多次在中半島女廁犯案

灣區科技公司執行長變偷窺狼 多次在中半島女廁犯案
灣區科技公司執行長變偷窺之狼 多次在中半島女廁犯案

灣區科技公司執行長變偷窺之狼 多次在中半島女廁犯案
大氣河襲灣區 時速97英里狂風吹翻飛機

大氣河襲灣區 時速97英里狂風吹翻飛機

熱門新聞

暴風雨即將殺到加州，圖為衛星雲圖。（記者劉先進／翻攝）

加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態

2023-03-14 01:13
銀行前面出現人潮。（記者李榮／攝影）

矽谷銀行倒閉影響 第一共和銀行出現排隊人潮

2023-03-12 20:03
矽谷銀行未來的命運究竟如何，未來兩周將成為關鍵。(美聯社)

矽谷銀行未來2周關鍵 資深投資人：別指望聯邦賠款

2023-03-11 23:19
北加灣區14日受強風襲擊，多處樹倒、籬笆倒、交通號誌壞掉，圖為南灣路口交通號誌損壞。（記者熊移山／攝影）

風暴影響 矽谷大停電 有如第三世界

2023-03-15 17:35
大氣河襲擊灣區，14日上午抵達南灣一帶，強風大到連房屋都發出轟隆轟隆的聲音，有如颱風過境。（記者江碩涵／攝影）

風暴抵達矽谷 如颱風過境…灣區15萬戶停電

2023-03-14 16:25
華人資深創業者孫鄰家經過四次轉帳未果，現場排隊一小時，13日上午成功拿到數百萬現金支票。（受訪者供圖）

矽銀倒閉 金山華人創業者4次轉帳失敗 排隊取出數百萬

2023-03-15 01:27

超人氣

更多 >
快搶…紅龍蝦推出「無盡龍蝦」吃到飽 重點是：免費

快搶…紅龍蝦推出「無盡龍蝦」吃到飽 重點是：免費
郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封
十年簽證剛恢復 洛杉磯飛中機票翻漲近一倍 單程1500元增至2800元

十年簽證剛恢復 洛杉磯飛中機票翻漲近一倍 單程1500元增至2800元
將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻

將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻
詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒

詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒