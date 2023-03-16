賞花季到 記者帶逛北加灣區五大賞花景點

總共1500株的規模會讓每一位遊客徹底淹沒在浪漫的玫瑰花海中。（取自柏克萊玫瑰花園官網）

今年灣區 早春雨水尤其充足，讓乾旱的土地再一次滋潤起來，半月灣 的油菜花、佛利蒙的梨花相繼開放，賞花季如約而至。小編整理了五個灣區賞花的好去處，不用出遠門就能看到唯美的春色，還等什麼馬上出發吧！

「繁花似錦」費羅利花園（Filoli Gardens）

談起灣區最美花園，那麼費羅利花園一定是你最常聽到的名字。這處具有濃濃英國喬治亞風格的莊園式花園始建於1915年，花園的名字來源於莊園主伯恩二世（William Bowers Bourn II）的人生信條：为正义而奋斗，爱你的同胞，享受美好生活。

這裡一年四季都不同的花開，三月正值鬱金香、山茶花、玉蘭花、紫藤花全盛的季節。古堡內還有超越百年的家具陳設，是可以反復前去遊玩的秘密花園。

地址: 86 Cañada Road, Woodside, CA 94062

「夢幻櫻花」‧舊金山 日本茶園（Japanese Tea Garden）

大家一定知道紐約的中央公園，而小編偷偷地告訴你，金門公園的美有過之而無不及。

藏身於金門公園東部的日本茶園，是全美最著名的日式庭院，其中最搶眼的莫過於淡粉色的櫻花。櫻花最佳觀賞期正是現在，風一吹過就像下著花瓣雪一樣，如夢似幻。茶園內各處都是由園藝師精心設計的水池、石燈、盆栽等，想像一下坐在涼亭內，與三兩好友品嘗日式清茶、抹茶冰淇淋，該有多愜意。

如果是居住在舊金山的小夥伴，一定不要忘記帶駕照，本地居民是免費進入哦。

地址: 75 Hagiwara Tea Garden Drive, San Francisco, CA 94118

「海邊油菜花」‧半月灣

今年的油菜花開的特別早，灣區有不少觀賞油菜花的聖地，而小編最推薦的是位於半月灣的Wild Mustard Field。整片金黃的油菜花田地還有些許白色和紫色的小花點綴，特別出片！男士們快帶好相機，給女朋友拍出美美的照片吧。

因為這裡是私人農場，所以遊客相對會較少。門票大人10元，小孩5元，門口就有停車位。欣賞完油菜花，還可以去海邊的小道走一走，是親自、遛狗的好去處。

地址: Cabrillo Hwy S, Half Moon Bay, CA 94019

「仙氣梨花」‧佛利蒙Ohlone College

想要欣賞梨花的小夥伴要抓緊了，二月底三月初是欣賞梨花的最好季節。梨花花期短，再過幾周等到一部分花瓣掉落，效果可是沒有現在好哦。灣區看梨花最好的打卡地無疑是佛利蒙市的Ohlone College，學校位於山腳下，大家開車過去可以停在校內付費的停車樓。

梨花最多的地方在Mission Blvd夾Pine St，純淨浪漫的梨花和淺色的衣服更配，滿滿春天的感覺。

地址: 43600 Mission Blvd, Fremont, CA 94539

「浪漫玫瑰」‧柏克萊玫瑰花園（Berkeley Rose Garden）

來到柏克萊，你有機會一次欣賞到250個不同品種的玫瑰花，總共1500株的規模會讓每一位遊客徹底淹沒在浪漫的玫瑰花海中。玫瑰花園與1937年就已經開發，是北加歷史最悠久的玫瑰花園之一。由於建在山坡上，金門大橋和舊金山的全景都能夠盡收眼底。