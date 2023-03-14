專家：簽名銀行倒閉與矽谷銀行無關 民眾勿恐慌

于海燕表示，簽名銀行倒閉與矽谷銀行無直接關係，民眾不要過度恐慌。（受訪者提供）

繼矽谷銀行 （Silicon Valley Bank）倒閉後，全美最大的加密貨幣簽名銀行（Signature Bank）於周日宣布\關閉，成為美國歷史上第三大銀行倒閉案。銀行業的接連暴雷導致民眾產生恐慌情緒，接連轉移存款，產生多米諾骨牌效應。矽谷華人資深投資 家于海燕表示，簽名銀行倒閉與矽谷銀行無直接關係，民眾不要過度恐慌。

于海燕指出，與矽谷銀行相似的是，簽名銀行是一家本地化的銀行，並且深度投資於虛擬貨幣 這一領域，所以對全美金融的影響有限，更不會造成如雷曼兄弟倒閉那樣，引發全球金融危機的情況。

她表示，簽名銀行的規模不大，總資產1100億元的規模，約是矽谷銀行的三分之一，2001年創立，歷史比較短。「簽名銀行深度投身虛擬貨幣領域，近兩年虛擬貨幣領域發生過山車的變化，想必這家銀行損失慘重。」于海燕說，「當銀行經營狀況不善，同時發生銀行擠兌現象，大量客戶尋求取出存款，銀行儲備金不夠時，倒閉便在所難免了。」