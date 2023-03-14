我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷如颱風過境 灣區15萬戶停電…風暴持續到明天

紐約70歲老翁「殺豬盤」戀愛騙局 5女被騙180萬

專家：簽名銀行倒閉與矽谷銀行無關 民眾勿恐慌

記者王子涵／聖荷西即時報導
于海燕表示，簽名銀行倒閉與矽谷銀行無直接關係，民眾不要過度恐慌。（受訪者提供）
于海燕表示，簽名銀行倒閉與矽谷銀行無直接關係，民眾不要過度恐慌。（受訪者提供）

矽谷銀行（Silicon Valley Bank）倒閉後，全美最大的加密貨幣簽名銀行（Signature Bank）於周日宣布\關閉，成為美國歷史上第三大銀行倒閉案。銀行業的接連暴雷導致民眾產生恐慌情緒，接連轉移存款，產生多米諾骨牌效應。矽谷華人資深投資家于海燕表示，簽名銀行倒閉與矽谷銀行無直接關係，民眾不要過度恐慌。

于海燕指出，與矽谷銀行相似的是，簽名銀行是一家本地化的銀行，並且深度投資於虛擬貨幣這一領域，所以對全美金融的影響有限，更不會造成如雷曼兄弟倒閉那樣，引發全球金融危機的情況。

她表示，簽名銀行的規模不大，總資產1100億元的規模，約是矽谷銀行的三分之一，2001年創立，歷史比較短。「簽名銀行深度投身虛擬貨幣領域，近兩年虛擬貨幣領域發生過山車的變化，想必這家銀行損失慘重。」于海燕說，「當銀行經營狀況不善，同時發生銀行擠兌現象，大量客戶尋求取出存款，銀行儲備金不夠時，倒閉便在所難免了。」

于海燕表示，民眾切勿過度恐慌，聯邦已出面救市，有充足的儲備金保證戶主可以取出自己的存款。

全美最大的加密貨幣簽名銀行（Signature Bank）於周日宣佈關閉。（美聯...
全美最大的加密貨幣簽名銀行（Signature Bank）於周日宣佈關閉。（美聯社）

矽谷銀行 虛擬貨幣 投資

上一則

Meta 15日將宣布裁員名單 以中階主管為主

下一則

矽谷銀行重啟 新創資金找港灣

延伸閱讀

遇上銀行倒閉 專家說明存戶該如何應變

遇上銀行倒閉 專家說明存戶該如何應變
AUKUS惹議：澳洲國安專家質疑 一次買五艘核動力潛艦的必要性

AUKUS惹議：澳洲國安專家質疑 一次買五艘核動力潛艦的必要性
SVB倒閉 專家讚監管機構反應

SVB倒閉 專家讚監管機構反應
銀行倒閉別慌 個人存戶有25萬元保險 夫妻聯名加倍

銀行倒閉別慌 個人存戶有25萬元保險 夫妻聯名加倍
匯豐銀用1英鎊買SVB英國分行 數千科技公司保住存款

匯豐銀用1英鎊買SVB英國分行 數千科技公司保住存款

熱門新聞

詐騙橫行，許多人遭騙畢生積蓄。（記者李榮／攝影）

詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金

2023-03-07 18:57
暴風雨即將殺到加州，圖為衛星雲圖。（記者劉先進／翻攝）

加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態

2023-03-14 01:13
銀行前面出現人潮。（記者李榮／攝影）

矽谷銀行倒閉影響 第一共和銀行出現排隊人潮

2023-03-12 20:03
詐騙橫行，許多人遭騙畢生積蓄。（記者李榮／攝影）

詐騙橫行…子女旅美 獨居台婦被騙百萬美元

2023-03-08 02:19
矽谷銀行未來的命運究竟如何，未來兩周將成為關鍵。(美聯社)

矽谷銀行未來2周關鍵 資深投資人：別指望聯邦賠款

2023-03-11 23:19
聯邦監管機構在10日宣布接管矽谷銀行資產。（美聯社）

矽谷銀行倒閉被接管 專家分析：恐現信任危機

2023-03-11 13:02

超人氣

更多 >
華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元

華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元
非裔男當街搶劫 德州越南裔單親媽「2度重摔」致癱瘓

非裔男當街搶劫 德州越南裔單親媽「2度重摔」致癱瘓
俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽

俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽
加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態

加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態
「1天被提領百億、主管錯愕」Signature銀行倒閉細節曝光

「1天被提領百億、主管錯愕」Signature銀行倒閉細節曝光