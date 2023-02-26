租霸賴賬12萬 惡法保護 金山華人房東絕食抗議

由於阿縣暫停驅逐令，房東George Wu起訴租霸的案件，延遲18次開庭，他忍無可忍，決定絕食抗議。（記者劉先進 ／攝影）

灣區華人房東 George Wu 表示，一西裔女子一家租住他位於聖利安住的房子。從2020年2月到至今的3年，欠下房租12萬多，還將房子違規轉租給他人。在疫情前，他就上訴，但由於阿拉米達縣的暫停驅逐令（eviction moratorium）的保護，法院至少18次推遲開庭。他難以維持生計，處於破產邊緣。忍無可忍之下，26日起在阿縣辦公樓外絕食抗議，「至死方休」，希望廢除暫停驅逐令這一「惡法」。

阿縣議會將在28日討論是否取消上述政策，據悉，因為法律規定，阿拉米達縣議員譚蓮娜在投票前不能和房東見面。但消息人士說，縣議員傾向於投票取消暫緩驅逐令。包含非裔、華裔的一批支持者，26日趕到絕食現場聲援，支持George的行動，也希望縣議員能投票廢除該政策。灣區屋主聯盟（BAHN）主席Jennifer Liu說，房東因為惡法而絕食抗議，可能在全國都是首例。

（分標）租客 欠下12萬 法院開庭18次延遲

本報2020年12月前曾報導George的遭遇。他說，當年1月，一名西裔女租客帶著孩子，來找租房。看到對方沒有棲身之所，他決定出租三室的獨立屋一年，月租3000多元。租客1月13日搬入，只給了18天的房租，沒交押金。2月開始，租客賴帳，不付租金 。時隔兩年多，租客變本加厲。累計欠下的房租超過12萬。

不僅如此，租客還將房屋轉租牟利。早在疫情前，他就不交租情況起訴，沒想到疫情後，有了暫停驅逐令，法院一再推遲開庭，總共延遲18次。他提供的法庭信件顯示，他和租客的審前和解會議，從2月22日繼續推遲到5月10日。相關開庭從2月27日延遲到5月15日。

（分標）房東逼不得已，絕食抗議，至死方休

George說，他是第一代移民，在來美國之前，和太太辛苦工作，得以在移民後能夠經營小出租房生意。兩人夫妻英⽂不好，靠打零⼯和有限的房租收⼊來養家糊⼝, 維持生活，提供孩子的學費。再加上太太身體不好，沒有一個穩定的收入，現在他的生活比租客還要悲慘幾十倍。如今收不到租，求告無門，還要維護房子，付水電費，交房屋保險，還貸款，正常生活都難以為繼，瀕臨破產。逼不得已，才用絕食的方法提出訴求。只喝少量的水，晚上都睡在阿縣辦公樓外的帳篷。他的口號是，「絕食抗議，至死方休」。

George說，太太本來不放心他絕食抗議，但看到他如此決絕，也決定站在他身後支持。為防止意外，George在絕食場所裝配了幾個攝像頭。灣區屋主聯盟的會員，也會輪流陪伴他。

George認為，暫停驅逐政策，正在阻止房屋提供者驅逐那些由於疫情造成的經濟困難而不支付租金的租戶。雖然有必要在困難時期，向有需要的人提供援助，但政策正產生意想不到的後果，傷害房東和租客。許多房東是小企業主，他們被迫在沒有收到租金的情況下，承擔安置租戶的經濟負擔。這導致很多小房東拖欠帳單，面臨財務危機。政策鼓勵並保護搶劫行為，違反了第五修正案的原則，即政府不應單獨挑出孤立的個人來承擔過重的負擔，即使是為了支持重要的公共利益。

「這是不折不扣的惡法，完全無理由偏向一方，讓不計其數的小房東受害，不僅沒有在根本上解決住房問題，反而是劍走偏峰，激化住房經營者和房客的矛盾，製造了一大批不勞而獲，利用惡法謀取私利的壞人。」

George說，由於租客不配合確認，該租賃單位未拿到租賃援助。他呼籲，立即停止暫停驅逐令，停止鼓勵和保護不給租金的行為。提供公共資金，幫助有需要的人，而非從住房供應者口袋中拿錢。對小型住房提供者因暫停驅逐而造成的所有損失進行補償。