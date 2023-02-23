利率還在漲 裁員仍持續 灣區房價今年恐下跌7%

過往排隊看房爭買的情況近來已少見。（記者李榮／攝影）

貸款利率 高 買家縮手趨勢未逆轉

根據加州地產經紀人協會（California Association of Realtor），以及Realtor.com、Zillow等提供的數據和幾個面向綜合分析可發現，雖然12月到今年1月，貸款利率出現穩定及下降的趨勢，但在過去兩個星期，30年固定的貸款利率由5.99%漲回到6.80%，導致買家們的觀望情緒增加。另一方面，新屋的銷售，以及進入合約後的反悔數量也微幅增加，都可看出利率對於房市需求的影響。

一般預料，三月和五月還會再升息，就算不是去年的暴力升息而是相對溫和，但房貸利率有可能會衝至7％。

蔡瑞聲（左）指出，利率上升對於灣區買家來說，影響不小。（記者李榮／攝影）

市場待售屋庫存量升 雪上加霜

從數據中可看出，聯準會去年的升息讓全國買家整體的購買能力下降了27%；而從以供給面來看，全國各地的平均房產庫存量則反向增加了70%。目前灣區 的房產庫存量是1.6個月，去年則是0.8個月。Median Days on Market是28天。當然，庫存量還是全加州最低。

降價求售不少見 期待賣到去年高點不現實

地產經紀人、瑞聲地產蔡瑞聲（Jackson Tsai）指出，去年幫客人上市一間中半島獨立屋。該物件近Mills高中，開價288萬，後來實際以250萬成交。該棟房子是「好房子」、「好學區」、「好環境」、「好鄰居」，四好的好房。雖然價格不若先前漂亮，但需求依然強勁，看屋人不少，出價的人數也多。

灣區的房地產價格恐怕有下探的空間。（記者李榮／攝影）

科技公司連番裁員 影響購買力

經過疫情時的科技業快速蓬勃後，大型科技公司近幾個月都在快速瘦身，也間接影響了房市的需求與價格。甚至連租金都受到影響，例如臉書Meta等公司決定提前退租解約在舊金山的辦公大樓。事實上，目前造成舊金山辦公大樓空屋狀況很普遍，也間接影響了租屋市場。不過相對來說，像是Meta前幾年就開始佈局東灣、在利佛摩買地蓋辦公室，加上又有好幾家科技公司及製藥廠也開始進駐接近Outlet的區塊，華人超市及餐廳也陸續進駐，形成另一個生活圈。

科技裁員潮的大環境下，連租屋市場也受到一定的影響。（地產經紀提供）

全年度房價恐將下跌 6.8%

多機構認為，今年的灣區房地產預估是會持續下降。例如根據Zillow.com的預估，灣區房價會再掉約6.8%。不過，蔡瑞聲指出，灣區依然是無可取代的科技重鎮，每隔不久都有新科技的突破及發明，因此灣區總是當全國房地產的領頭羊，一般認為前景還是看好。