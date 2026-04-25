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AI衝擊華人美國夢 名校光環褪色 藍領是退路還是下墜

記者張宏／洛杉磯即時報導
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AI正在重塑就業結構，也動搖華人社群長期奉行的「美國夢」，失業的高學歷人群會不會...
AI正在重塑就業結構，也動搖華人社群長期奉行的「美國夢」，失業的高學歷人群會不會轉而湧入藍領技術行業？（記者張宏／攝影）

AI正在重塑就業結構，也動搖華人社群長期奉行的「美國夢」路徑，及第一代辛苦打拼，供子女讀名校，最終進入體面穩定的白領職業。近年科技大廠裁員頻繁，從工程師到行政人員都面臨不確定性，讓這條傳統上升通道出現裂縫，也引發一個現實問題，失業的高學歷人群，會不會轉而湧入藍領技術行業？當名校光環褪色，藍領是退路還是下墜？

70多歲的Thomas劉從事裝修工作多年，至今仍在一線。他靠體力養家，供子女成為專業人士。在他看來，體力勞動並不可恥，但仍希望下一代能通過教育獲得更「體面」生活。「每個人能學有專長最好，如果讀書不行，去做藍領無可厚非，但高學歷即使失業，也未必能拉下臉做藍領。水管工固然薪水不錯，但畢竟是髒亂、差的工作」。

這種價值觀在當前環境下正面臨挑戰，理財資訊網站NerdWallet調查顯示，69%美國人認為大學學位對體面生活重要性下降，77%人認為技術類工作比辦公室職位更穩定。創業加速器Dent Global創始人兼首席執行官Priestley甚至直言，未來水管工收入可能超過律師，因為AI更容易取代知識型與重複性辦公工作，卻難以替代現場操作的技術工種。與此同時，中國大陸也在政策層面鼓勵大學生進入技校，反映技能導向趨勢在抬頭。

裝修業者Brenden一年四季都很忙，他說，洛杉磯地區有很多房子被野火摧毀須重建，奧運前也有很多項目機會。他們現在主要做商業水管項目，數量較大且收入更多，但這類對執照要求也不同，水管工也有住宅、商業和工業等細分。他的小孩如果失業沒地方工作，他不介意孩子接班。「水管工有一技傍身，能幫到人還能賺錢，就看孩子能不能接受」。

裝修業者秦先生表示，水管工並非「低門檻高收入」的捷徑。通常需經歷四至五年學徒期，再成為熟練工。最近10年裡有四年經驗，就能考C-36執照（C-36 Plumbing Contractor License），進而自己開業。裝修行業分很多工種，水管工通常是保底的，因為其工作比較髒和麻煩，且多數以男性為主，女性比較少。「水管工要處理廚房下水道和馬桶油膩骯髒，還要搬運管線，需要一定體力」。其收入要看工作大小和困難度，通常350美元一天，大概一個小時四、五十美元，年薪10多萬美元應該沒問題。

但也有華人子弟從科技大廠失業一年，寧可在家啃老，也不願轉做藍領工作。從高科技轉行到酒店投資管理的James吳表示，朋友小孩剛畢業在大廠只工作一年就被辭退，現在已在家待業一年，父母讓其嘗試找零工，但孩子完全無法適應從「人上人」到「服務別人」的工作轉換。「寧可在家炒股，也不想出去打工」。對許多家庭而言，投入大量資源換來名校學歷，最終卻要面對向下競爭，確實帶來強烈落差。

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