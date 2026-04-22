紅燈區→奶茶之都 南加華人城市用10年變身

開在聖蓋博市廣場內的相鄰三家的奶茶店。（記者王若然╱攝影）

南加州 老牌華人 集聚地聖蓋博市，近日以「奶茶之都」在社媒被廣泛討論。該市商業中心山谷大道（Valley Blvd）兩、三個街口內，匯集至少10家奶茶店；然而就在約九年前，同一區域聚集大批按摩店、足浴店，部分還有涉黃、欺詐等問題，當時甚至有主流媒體稱其為「紅燈區一條街」。而大量按摩院群聚，竟與官員「鼓勵」有關；此後該市轉型，也曾遭遇諸多挑戰。

現任聖蓋博市長曼查卡（Denise Menchaca）2017年3月首次當選為該市市議員，她目前正在競選連任第三屆市議員。她對當時聖蓋博市按摩店叢生問題印象深刻。她說，「聖蓋博方圓4平方英里的土地，約有60家按摩院。」為了解決該問題，她曾與市府人員一同前往沙加緬度（Sacramento）與州政府溝通。她說，「該問題甚至引起州政府注意。」「我曾去警局詢問，也與同事拜訪過按摩院。我們到達時，前面的女孩子們都跑到後面躲起來。」

聖蓋博市約10年前按摩店眾多，有的甚至相鄰開兩家。（本報資料照）

曼查卡稱，當時聖蓋博市匯聚那麼多按摩院，其中一個原因是前市府官員的變相「鼓勵」。她說，當時一位在聖蓋博市擔任20多年的市政經理曾在市議會上公開表示，市府歡迎這些按摩院。曼查卡稱，這位市政經理在曼查卡上任市議員後的幾個月內便辭職了。她說，對當時的市政官員來說，按摩院生意「快速、簡單」，可以為城市帶來收益。

不過這些多數為華人業者的按摩店，確曾爆出賣淫案件。根據CBS新聞網2018年報導，聖蓋博市華女Mei Xing在其於艾爾蒙地及南艾爾蒙地經營的兩家按摩院中組織賣淫。當時甚至有主流媒體稱聖蓋博為「紅燈區一條街」。

在曼查卡出任市議員約兩個月後，市府共同推進了針對按摩院的運營條例。包括每兩家按摩店之間相距不能少於1000英尺，距離居民區不得少於150英尺，以及距離學校不得少於100英尺等。這在當時，是針對按摩業最嚴厲的城市規定之一。根據本報2017年8月的報導，新政策出台後，引起聖蓋博市按摩業者反彈，全美按摩師協會曾召開發布會，抗議聖蓋博市新規，稱當時導致該市近30家按摩店被迫歇業。按摩業者表示，主流民眾對按摩業有偏見，有很多華人是在做正經按摩生意。

在條例執行約九年後的今天，聖蓋博市熱鬧的山谷大道早已換了一番模樣。New Avenue至San Gabriel Blvd之間的街區，奶茶品牌有十多種，最近開張的奶茶店包括台灣人氣手搖飲「麻古茶坊」、中國茶飲+輕歐包雙模式的「奈雪的茶」，引不少饕客排隊嚐鮮。

根據北美餐飲數據統計網站「北美餐飲通」本月初發布的數據，聖蓋博市是美國西岸擁有奶茶店最多的城市，2026年4月時有22家，位居全美第三。第一和第二分別為紐約法拉盛，有39家以及布碌崙（Brooklyn），有24家。

聖蓋博市山谷大道上，目前有不下10家奶茶店。約九年前，這裡匯集大大小小的按摩院。（記者王若然／攝影）