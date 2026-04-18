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正準備退休 餐飲業者因一亞裔習慣 畢生積蓄全被盜

洛杉磯訊
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蒙羅維亞（Monrovia）一家深受當地社區喜愛的亞裔漢堡店Burger Basket業者，近日遭遇入室竊盜，畢生積蓄14萬美元被洗劫一空，現正向社會求助。（取自谷歌地圖）

據CBS電視新聞報導，南加州蒙羅維亞（Monrovia）一家深受當地社區喜愛的亞裔漢堡店業者，近日遭遇入室竊盜，畢生積蓄14萬美元被洗劫一空，現正向社會求助。

受害者是來自泰國移民Pan Pimoslavakun與她的丈夫Vorawat，他們自1963年起經營當地知名漢堡店Burger Basket，原本計畫5至7年內退休，而這筆存放在家中保險盒的14萬美元現金，正是夫妻倆準備用於養老的積蓄。

「我們年紀大了，沒有太多時間（繼續工作）」，Pan Pimoslavakun無奈表示。

事件發生在3月26日，監控畫面顯示，一嫌犯先敲門試探屋內是否有人，隨後另兩人從一扇小窗闖入住宅；竊賊不僅翻箱倒櫃找財物，還粗暴對待這對老夫婦飼養的寵物狗；最終竊賊帶走現金以及世代相傳、難以估價的紀念物。

該案件對兩位長者打擊沉重。案發後不久，丈夫Vorawat因壓力過大住院，夫妻經營的漢堡店也被迫暫停營業數周。

Pan Pimoslavakun說：「我已經辛苦工作30年，那是她全部的積蓄」

這對夫婦早年自泰國移民美國，數十年辛勤打拼。夫婦倆的兒子Jesse Narkmanee表示，他曾提醒父母不要將現金存放在家中，但他們仍選擇以現金形式保存。

Jesse Narkmanee說，「這是比較傳統的亞裔習慣，他們信任現金」。

事件發生後，Jesse為父母發起網路募款，社區居民也紛紛以實際行動支持。不僅捐款，還湧入店內消費力挺。

「搶案後，父母短暫重新營業，很多人專程來買漢堡支持他們」，Jesse表示，「我非常感激，這讓我父親感動到落淚，我從沒見過父親哭泣，那是感動的眼淚。」

目前，家屬也呼籲公眾協助提供線索。據悉，嫌犯駕駛一輛灰色Nissan Rogue逃逸，但車牌屬失竊車牌。

蒙羅維亞市警方表示，案件仍在積極調查中，呼籲知情人士儘速與偵查人員聯繫。

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