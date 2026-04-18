假ICE詐騙鎖定移民 律師：這電話千萬別接

假冒ICE的電話詐騙流程示意圖，詐騙者以偽裝來電與執法威脅博取信任，誘導受害者提供個資並支付所謂「移民保釋金」。（chatgpt示意圖）

近期美國各地出現大量假冒移民 暨海關執法局（ICE ）的電話詐騙，犯罪團夥利用移民社群對執法機關的恐懼心理，以「移民保釋金」為由騙取財物。

華盛頓特區保險、證券與銀行部（DISB）日前警告，詐騙者會在電話中自稱ICE探員，並提供所謂的「徽章號碼」以增加可信度，聲稱受害者因未更新外國人登記號（Alien Registration Number）或錯過指紋採集，已遭聯邦政府調查，面臨逮捕與遣返風險。由於詐騙集團 普遍使用「偽裝號碼」（number spoofing）技術，來電顯示與ICE或當地警局的官方號碼一致，使受害者難以辨別真偽。

在取得受害者信任後，詐騙者會系統性蒐集個人與財務資訊，包括出入境紀錄、居住地址、職業與家庭狀況、房產與車輛，乃至各銀行帳戶餘額，並要求提供身分證照片，聲稱用於「身分核實」或「提交國土安全部作為調查證據」。為進一步孤立受害者，詐騙者會設定一套「三至五個工作日的調查規定」，要求受害者在通話期間不得接聽其他電話、不得向家人、朋友或律師透露任何訊息，並限制單筆轉帳不得超過500美元。此外，詐騙者還會指示受害者開啟ICE官網（ice.gov），要求大聲朗讀多項移民法規文件，藉以營造正式法律程序的假象。

在製造恐慌氛圍的過程中，詐騙集團往往安排同夥假冒當地警局致電，聲稱逮捕令已經發出，進一步加劇受害者的心理壓力。隨後，詐騙者會提出兩個選項：一是「自首」等候警方上門，二是繳納「移民保釋金」（Immigration Bond）以撤銷逮捕令。一旦受害者同意付款，詐騙者會在電話中逐步引導其下載國際匯款應用程式（如Remitly），並要求每個步驟截圖回傳；若線上轉帳失敗，則改要求受害者前往Sephora、Walmart等商店購買禮品卡，以卡號完成付款。

移民律師陳威宇強調，真正的ICE或任何政府執法機構，絕不會透過電話要求付款，也不會指定使用匯款軟體或禮品卡繳費，更不可能禁止當事人聯絡律師或家人。他呼籲民眾，一旦接到類似電話應立即掛斷，切勿提供任何個人或財務資訊，並應立即向警方報案，同時可向聯邦調查局（FBI）提交詐騙報告。