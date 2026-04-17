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華人赴賭城只為「這顆球」？花150美元看電影也喊值

記者劉子為／拉斯維加斯即時報導
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拉斯維加斯Sphere迅速成為音樂、電影、體育與流行文化界最受矚目的熱門場館之一...
拉斯維加斯Sphere迅速成為音樂、電影、體育與流行文化界最受矚目的熱門場館之一。（歐新社）

在拉斯維加斯矗立的球型場館Sphere，自開幕以來便以「全球最沉浸式娛樂場館」之名迅速走紅。近期，Sphere推出沉浸式經典電影「綠野仙蹤」（The Wizard of Oz）的放映與美國知名DJ（唱片騎師）Illenium駐場演出，吸引不少華人專程前往。

居住在南加聖蓋博市的華人石女士就是其中之一。她表示，早已透過網路與社群平台看過Sphere相關影片，「一直想親自體驗」，這次更是特地為觀看Illenium的演出，而安排拉斯維加斯之行。

為「一次看夠」，她同時也選擇觀看正在Sphere上映的「綠野仙蹤」。據官方介紹，該版本並非重新翻拍，而是以1939年原版電影為基礎，透過AI修復與電腦生成影像技術，將原本的平面畫面延展為360度空間，並搭配場館的4D系統，讓觀眾彷彿置身電影場景中。

石女士形容，片中最令人印象深刻的是龍捲風場景，「不只是畫面逼真，場內真的會吹風，座椅也會跟著晃動」，甚至當畫面出現樹上掉落蘋果時，現場也有互動效果，「讓人有一種真的在電影裡的感覺。」她認為，這樣的設計讓經典故事有了全新的觀看方式。

到了晚間的演唱會，體驗則轉為另一種震撼。石女士指出，相較於傳統演唱會觀眾視線集中於舞台，Sphere的全景式設計讓「整個場館都是舞台」，不論坐在哪個位置，都能看到不同角度的視覺畫面。

她回憶，在Illenium的演出中，音樂與影像高度結合，例如巨型鳳凰在穹頂上方飛過，帶來極強的臨場感，「感覺整個人被包圍在畫面裡」。此外，場館的定向音響技術也讓聲音更具層次感，整體體驗與傳統演唱會截然不同。

她還提到，當晚與現場多位華人觀眾交談後發現，不少人是專程遠道而來，有人從美國東岸波士頓飛來，也有人從台灣專程赴美，只為親身感受這場演出。

根據Sphere的公開售票資訊，沉浸式電影票價大致落在約80美元至200美元以上不等，視座位區域與時段而定；而演唱會票價區間更大，熱門場次與前排位置價格可從約150美元一路上升至600美元甚至更高。石女士表示，自己購買的屬中等價位，「演唱會大概200美元左右，電影約150美元」，雖然比觀看傳統電影貴很多，但她認為非常值得。

Sphere由Sphere Entertainment Co.打造，造價約23億美元，內部配備16K解析度環形LED螢幕與超過16萬個揚聲器，並結合風、震動等4D感官技術，試圖重新定義觀影與演唱會體驗。

Sphere場館在觀眾入場前的公共區域同樣充滿科技感，包括利用旋轉光影呈現立體效...
Sphere場館在觀眾入場前的公共區域同樣充滿科技感，包括利用旋轉光影呈現立體效果的LED視覺屏幕。（受訪者提供）

相較於傳統演唱會觀眾視線集中於舞台，Sphere的全景式設計讓「整個場館都是舞台...
相較於傳統演唱會觀眾視線集中於舞台，Sphere的全景式設計讓「整個場館都是舞台」，不論坐在哪個位置，都能看到精彩的畫面。（受訪者提供）

近期，Sphere推出沉浸式經典電影「綠野仙蹤」（The Wizard of O...
近期，Sphere推出沉浸式經典電影「綠野仙蹤」（The Wizard of Oz）的放映，有觀眾表示「感覺身臨其境」。（受訪者提供）

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