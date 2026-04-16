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麻將風靡好萊塢 明星組「地下」牌局 只為...

洛杉磯訊
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好萊塢電影「瘋狂亞洲富豪」（Crazy Rich Asians）中，富人間通過麻...
好萊塢電影「瘋狂亞洲富豪」（Crazy Rich Asians）中，富人間通過麻將進行社交的場景。（美聯社）

曾被視為老一輩消遣的麻將，如今在洛杉磯成為最受矚目的新興社交活動。從比佛利山莊的私人客廳，到高端會員制會所，這項源自19世紀中國的傳統桌遊，正以嶄新形式風靡好萊塢，吸引千禧世代與Z世代踴躍參與。

據紐約郵報報導，帶動這波風潮的，是一批具有影響力的影視與名流人士，包括茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）、布蕾克萊芙莉（Blake Lively）、閔迪卡靈（Mindy Kaling）及英國哈利王子妃梅根（Meghan Markle）。據悉，多人已成為麻將愛好者。羅勃茲曾在電視節目中表示，打麻將是她「在混亂中尋找秩序」的方式。

目前洛杉磯最受關注的麻將社群之一，是名為「麻將大教堂」（Mahjong Mega Church）的私密邀請制團體，由名人部落格「Just Jared」創辦人伍賈德（Jared Eng，音譯），與高端私人會所聖文森小屋前會籍總監福連特(Eileen Foliente)，於2025年11月共同創立。伍賈德每周在住處舉辦牌局，設有10張自動洗牌桌，吸引製片人、演員、模特兒與網紅等各界人士參與。

伍賈德表示，該社群採嚴格邀請制度，雖然Instagram追蹤人數已超過500人，但實際獲邀參與牌局者約200人。他指出，目前仍有大量私訊尚未回覆，「現階段仍須透過既有成員引薦，方能加入。」他強調，參與牌局的價值不在金錢或獎品，而在於人際網絡的建立。「真正的收穫是你認識的人」他說。「這些人往往在社交與事業上具有關鍵影響力。」

此外，希爾克萊斯特鄉村俱樂部（Hillcrest）與布倫塢鄉村俱樂部（Brentwood）等高端會所，也出現所謂「地下女子麻將群組」，另有純男性牌局，並定期聘請專業教練授課，顯示此一風潮已深入不同社交圈層。

麻將熱潮同時帶動周邊商機。玩家紛紛購置設計感強烈的牌組與桌墊，甚至包括可於泳池使用的漂浮麻將桌。品牌「The Mahjong Line」推出的時尚牌組，售價高達500美元，仍廣受市場青睞。洛杉磯居民Natasha Rubin形容，麻將牌局帶有「聯誼會氛圍」，讓人得以在不依賴飲食或酒精的情境下，更自然地建立人際關係。

麻將近年在洛杉磯年輕族群間掀起熱潮，吸引千禧世代與Z世代爭相學習這款源自19世紀...
麻將近年在洛杉磯年輕族群間掀起熱潮，吸引千禧世代與Z世代爭相學習這款源自19世紀中國的古老桌遊。（Pexels示意圖）

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