暗網買個資 加州假安寧療護騙保2.67億

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）9日舉行記者會，宣布安寧療護機構詐騙調查結果。美聯社

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）9日舉行記者會，宣布安寧療護機構詐騙調查結果，其中詐騙加州及聯邦醫療保險金額高達約2.67億美元。司法部 （DOJ）已對21名涉案人員提出指控。

根據加州檢察長辦公室的記者會直播，調查中發現共有14家涉案安寧機構。其中在近期進行的「Operation Skip Trace」執法行動，於南加12處安寧機構進行搜查後，逮捕五名涉案人員，還繳獲兩把手槍以及超過75萬7000美元現金。

邦塔介紹，該調查起於司法部接獲加州醫療保健服務部（California Department of Health Care Services）的可靠詐欺線索。隨後調查發現，有詐騙團夥從暗網購買非加州居民的個人身分資料，並透過加州全保（Covered California）將這些身分註冊到加州白卡（Medi-Cal）。涉案的14家安寧機構被「人頭公司（straw owners）」購買，而相關申報人員利用這些盜用的身分申請安寧療護服務費，但實際並未提供任何服務。

邦塔在記者會末尾的記者提問環節中表示，加州執法機構於去年5月接獲線報，開始了近一年的調查和打擊活動。犯罪網路錯綜複雜，調查人員通過孜孜不倦的努力破獲這些案件。

加州司法廳對21人提出指控，分別載於三份不同的刑事起訴書中。被告面臨的罪名包括共謀醫療保險詐欺、醫療詐欺、洗錢及身分盜用。此外，案件還包含重大白領犯罪加重處罰，以及加重洗錢罪名。

一周前，聯邦剛剛宣布在洛杉磯 地區打擊共計5000萬美元的臨終關懷機構聯邦醫療詐騙。這些案件中，機構所聲稱的臨終服務要麼完全沒必要，要麼完全沒有實施過。

加州州長紐森表示，多年來，加州一直在防範公共計畫遭詐欺與濫用方面走在前列，他說，「我們將依法追究任何企圖欺騙納稅人、濫用公共資源的人，尤其是像安寧療護這樣敏感的服務領域。他感謝加州醫療保健服務部以及加州司法廳旗下Medi-Cal詐欺與長者虐待部門迅速推動本案起訴。由於這些屬於州級指控，川普無法透過政治獻金來赦免這些人。」

聯邦第一助理檢察官埃薩利（Bill Essayli）一天前曾在X平台上，對加州安寧療護機構欺詐案氾濫抨擊邦塔：「這其實是聯邦政府 在替邦塔和紐森的無能善後。也許邦塔應該多花點時間起訴加州境內的詐欺犯、把監獄填滿，而不是把精力放在對川普政府提起帶有政治動機的訴訟上。」