物價飛漲 到這五家吃飽一餐10元有找

編譯組╱綜合報導
雖然快餐也隨物價飛漲，但在多家連鎖快餐店仍可吃到10美元以下的快餐。圖為麥當勞的「每日雙倍套餐」（Daily Double Meal Deal），只需7美元。（麥當勞官網）
雖然快餐也隨物價飛漲，但在多家連鎖快餐店仍可吃到10美元以下的快餐。圖為麥當勞的「每日雙倍套餐」（Daily Double Meal Deal），只需7美元。（麥當勞官網）

近年通膨飆升，快餐漢堡和薯條的價格隨之飛漲。「紐約郵報」引述最新的消費者物價指數報告顯示，現時一個由快餐店Burger King出品的巨無霸金的價格，比2020年高出38%。另有專家表示，在過去五年，快餐價格的漲幅比通膨率更驚人地高出56%，令快餐消費者謔稱這是「麥當勞通膨」（McFlation）。

然而，「紐約郵報」訪查了多家大型連鎖快餐品牌，發現仍可以吃到一個10美元以內的套餐，有的甚至低至8美元，而且可吃得相當飽。以下是該報導列出五家快餐連鎖店（麥當勞、漢堡王、溫蒂漢堡、Chick-fil-A及塔可鐘）的低價精選點餐。

麥當勞（McDonald's）——於去年1月推出的超值套餐（McValue Menu），5美元已可成交，如果選擇加碼的「每日雙倍套餐」（Daily Double Meal Deal），只需7美元，內含兩塊牛肉餅夾成的漢堡、四塊麥樂雞、小份薯條和一杯小杯汽水。如果可以接受小型一點的漢堡，餐價減至6美元。另有5美元起的雞塊漢堡、4塊麥樂雞、小份薯條和一杯小杯汽水。

麥當勞常客可以使用應用程式（App）點餐，以獲得獎賞計畫。

漢堡王（Burger King）——大部分套餐售價超過8美元，但雞塊套餐例外，售價6.99美元，包含8片雞塊、小份薯條和一小杯汽水。一些省錢方法可以分開點餐，例如一個普通漢堡（2.89 美元），再加大份薯條（2.59美元）和大杯汽水（1.99美元），合共只需7.47美元。其他售價5美元或以下的漢堡包括牛仔漢堡、起司漢堡、培根起司漢堡和楓糖波本燒烤皇堡。

此店經常更新優惠內容，可在其應用程式BK App上了解詳情。

溫蒂漢堡（Wendy's）——其「超值套餐」（Biggie Deals）系列全部只需6美元，包含一件三明治（可選小號起司漢堡、脆皮雞堡、雙層起司堡或小號培根起司漢堡）、4塊雞塊、薯條和一杯飲品。如果加碼要多一件漢堡，最貴也是8美元。

每日超值菜單（Everyday Value Menu）也價格相宜，其漢堡和雞肉三明治的售價均低於6美元。

祈福雞（Chick-fil-A）——最佳選擇是經典的Chick-fil-A三明治，只需6.74美元一客，可搭配一小份的華夫薯條（3.25美元），合共售9.99美元。其他低於8美元的主菜選擇包括雞肉三明治、豪華三明治、辣雞肉三明治、8片雞塊、8片烤雞和3塊雞柳。

塔可鐘（Taco Bell）——「豪華餐盒系列」（Luxe Box lineup）很划算，6.99美元的「自選餐盒」包括一份特色餐點、一份基礎墨西哥捲餅或玉米捲、一份配菜和一杯飲料。若選擇「至尊豪華套餐盒」，亦只需7美元，包含一份至尊雞肉墨西哥薄餅、一份五層牛肉捲餅、一份脆皮玉米捲、肉桂捲和一杯中杯飲料。另亦有只需5美元的「經典豪華套餐盒」。

麥當勞

