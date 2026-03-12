南加入室竊案頻傳 警方揭手法與防護關鍵

警方認為監控鏡頭是有效的防盜設備。（Pexels/Thomas VEILLON）

ABC 7「7 On Your Side Investigates」報導，過去幾個月，聖費南多谷及周邊地區發生了一連串的住宅入室竊盜案，引起社區不安。究竟誰是幕後黑手？住宅竊案是否真的在激增？民眾又該如何自保？

雖然部分社區深受其害，但根據洛杉磯市警察局（LAPD）的數據顯示，竊案整體呈現下降趨勢。

• 聖費南度谷分局：今年至今共發生504起竊案，雖看似驚人，但與去年同期相比，大幅下降了40%。

• 洛杉磯全境：今年至今累計1437起，相較於2025年同期的2100多起，犯罪率已有明顯回落。

然而，這對數以百計的受害者來說並非安慰。警方指出，目前多數竊案背後都有組織化的南美犯罪集團以及當地幫派的影子。

Superior Alarm Systems的安全專家艾利斯（David Ellis）表示：「十之八九，竊賊一旦潛入，會直奔主臥室。」原因無他，那裡通常存放著名牌包、珠寶和現金。

在實地居家安全評估中，艾利斯指出幾個常見漏洞：

1. 暴露的電線： 許多監視器的線路裸露在外，竊賊只需伸手一剪，監控功能便瞬間癱瘓。

2. Wi-Fi 干擾器： 現代竊賊常使用非法干擾器使無線監控斷網。艾利斯建議，預算充足的屋主可安裝具備防破壞外罩的硬線連接監控；若預算有限，無線鏡頭應安裝在8到10英尺（約2.5到3公尺）的高度，既能防止破壞，又能拍清楚嫌犯面貌。

洛杉磯警察局大隊長布蘭德（Mike Bland）強調，竊賊偏好在陰影中行動，因此吠叫聲響亮的家犬以及明顯的警報系統標誌都是極佳的威懾手段。即使沒裝警報器，貼上貼紙也能產生心理阻嚇作用。

專家提供的居家防護清單：

• 清理工具：收好院子裡的螺絲起子、鏟子等工具，別讓它們成為竊賊的破門利器。

• 固定保險箱：洛縣警官莫拉萊斯（Joseph Morales）建議，保險箱務必固定在地板上，防止被整台搬走。

• 強化玻璃：多數竊賊從一樓窗戶或滑動玻璃門入內。安裝強化安全防爆膜可增加擊碎難度。

• 植栽防禦：在窗下種植帶刺的灌木（如玫瑰或仙人掌），是低成本且有效的自然防禦手段。

• 善用銀行：現金與貴重物品建議存放於銀行保險箱，而非家中臥室。

最後，警方提醒民眾應記錄家中貴重物品的產品序號。萬一不幸遭竊，這些資訊將成為警方追蹤失物的重要線索。