華人愛逛商場突遭封鎖 民眾驚慌被困 結局反轉

聖塔安妮塔購物中心11日下午一度緊急封鎖。警方接獲報案稱有人持槍威脅顧客。圖為示意圖。（記者劉子為/攝影）

南加華人 愛逛的聖塔安妮塔購物中心（The Shops at Santa Anita）11日一度緊急封鎖。警方接獲報案稱有人持槍威脅顧客，引發大批警力到場。不過初步調查顯示，該事件很可能是一場和網紅相關的「假報警」（swatting）惡作劇。

亞凱迪亞市警局（Arcadia PD）表示，事件發生於3月11日下午5時前不久，地點在亞凱迪亞市Baldwin大道400號。一報案者稱自己持槍，並正對一顧客發出威脅。

警方指出，警員抵達現場後，對整個商場實施臨時封鎖，同時展開系統性搜查。

KTLA電視台取得的現場畫面顯示，約六名身穿戰術裝備的警員持槍接近商場內一家Journeys鞋店，並命令店內及附近的人員趴在地上、伸出雙手。

商場外則可見大量警車封鎖停車場入口，一輛SWAT特警車停在JCPenney百貨門口。警方隨後逐一將店內人員帶出進行搜查，並將他們帶離店門口區域。

警方表示，調查期間未找到任何嫌犯，也未傳出有人員受傷。「初步調查顯示，所謂的持槍威脅極可能是一場惡作劇。」

目擊者指出，事發時店內疑似有兩名網紅——Zavalahimself與Amanda Solis——正在與一名年輕粉絲進行直播互動。兩人在短視頻平台TikTok擁有數百萬追隨者，經常以直播方式分享活動。

由於兩人當時正在直播，有人推測可能是觀看直播的觀眾虛假報警。所謂「假報警」，是指報案者謊稱發生重大緊急事件，例如槍擊或炸彈威脅，誘使警方派出特警或大量警力到場。

警方尚未確認報案者身分，也未證實該事件是否確實針對直播者而來。

聖塔安妮塔購物中心位聖蓋博谷華人聚居區，是當地居民常前往購物、用餐的熱門商場。事件發生時，不少在商場內的華人顧客也透過社媒分享當時情況。

有網友在小紅書發文表示，當時正在商場內吃飯，「吃到一半」被要求立刻離開。也有人說，當時正在試衣服，剛進試衣間就被趕出店外。還有人表示被關在NordStrom店內，在裡面待了很久才被放行。

在警方確認現場沒有實際威脅後，封鎖措施隨即解除，購物中心恢復正常營業。值得注意的是，當天稍晚迪士尼樂園（Disneyland）也接獲疑似假報警，同樣引發大規模警力回應。

目前警方尚未逮捕任何人。警方呼籲，任何掌握相關線索的民眾可聯絡亞凱迪亞警局，電話626-574-5151。