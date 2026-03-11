好市多購物還有著裝要求？入店必須穿這些 違者或被拒

好市多要求顧客入店時，須穿上衣和鞋子，違者或被拒入內。（記者邵敏／攝影）

零售商好市多 以其巨額折扣和批量特價商品聞名，但並非所有人都能保證進入其門店。這家大型倉儲式連鎖超市，日前明確回應顧客著裝要求的疑問，確認所有門店實施嚴格的「雙重服裝」（double clothing）規定，要求顧客入店時，必須同時穿上衣和鞋子，違者或被拒絕入內。

據太陽報（The Sun）等媒體綜合報導，此前有顧客對好市多門店著裝要求提出疑問，該店很快回應這項政策，確認消費者進入門店購物時必須遵守相關規定，穿著得體，否則工作人員有權拒絕任何不遵守規定的顧客入內。

好市多同時確認該政策適用於所有門市，這意味著顧客購物時必須穿著完整的衣服。事實上，好市多在其官網政策中，已經明確指出這項著裝要求，該公司表示，制定此規是為了給顧客和員工營造舒適得體的購物環境。著裝規定屬於好市多會員政策之一，顧客在注冊成為會員時，即表示同意遵守這些規則。

此外，好市多也提醒顧客遵守門店其他規定，包括禁止攜帶寵物入內，會員卡不得借給他人。會員可以帶自己的孩子、以及最多兩名訪客進入門店，但需對他們負責。該店政策還補充兩點，兒童不能無人看管，只有會員本人可以付款購物。

這家零售商同時也指出，公司有權在顧客進入或離開門店時，檢查其背包、公文包或手提包等權利，並可根據具體情況拒絕任何人進入。好市多提醒，只要遵守這些規則，顧客就可以安心購物，否則可能面臨警告，甚至面臨會員資格被取消的風險。