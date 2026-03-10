好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

我的頻道

記者邵敏／洛杉磯報導
好市多蜜辣小籠湯包促銷，50個僅售9.39美元。（記者邵敏／攝影）
好市多出售越來越多的亞洲食品，其中一款蜜辣小籠湯包（Mila Pork Soup Dumplings）深受華洋消費者喜愛。南加好市多門店日前促銷，50個小籠包僅售9.39美元，回購多次的華人稱，「味道純正，考慮性價比，這款小籠包甚至勝過鼎泰豐。」

洛杉磯縣阿蘇薩（Azusa）好市多冷凍食品區，上架多款小籠湯包，其中蜜辣小籠湯包最近限時優惠促銷，原價12.99美元，折扣價9.39美元，實際價格以各門店標價為主。除了華人熱衷這款價廉物美的小籠包外，其他族裔的顧客也喜愛，當天阿蘇薩貨架上所剩無幾。「平均一個小籠包不到20美分，非常便宜。」張女士經常從一些華人餐廳購買大袋冷凍小籠包，她表示，好市多的小籠包口味不遜色這些店，「比起鼎泰豐等知名餐廳，價格實惠太多。」

蜜辣小籠湯包是一款經典的豬肉小籠包，湯汁豐盈、餡料飽滿。產品成分包括豬肉、湯汁、高湯膠質，以及少許調味料如薑、蔥和醬油。包裝顯示，每包淨重44盎司，內含50個小籠包，足夠大家庭一起分享，或者小家庭分多餐享用。來自中國南方的張女士表示，她通常搭配蘸醬食用，「最常用的就是醋，加一些姜絲，蘸著吃更美味，也可解油膩。包內有湯汁，可先咬一小口吮湯汁，再吃剩餘部分。」

小籠包烹飪方式簡單，無需提前解凍，只需隔水蒸10分鐘左右，就可變成一鍋熱騰騰的華人傳統美食。但有些人抱怨烹飪小籠包時容易粘皮或破皮，關鍵在於墊底材料。張女士建議，在蒸鍋底部鋪蒸籠紙、烘焙紙或專用蒸包紙，再放小籠包，可有效防止粘底，因為蒸籠紙上通常有小孔，保證蒸汽流通；或者在蒸籠底部輕刷一層食用油，再放小籠包，也能減少粘連。蜜辣小籠湯包袋內，就有多張蒸籠紙可以使用。

另外還有一種簡單的方法，鋪一層蔬菜葉，白菜葉、生菜葉都可以，在菜葉上放小小籠包，這樣既不粘皮，還能增加清香味。小籠包蒸的時候會稍微膨脹，每個之間留些距離，否則也容易互相粘連。把小籠包放入蒸籠後，冷水開始蒸，這樣受熱均勻，皮不容易破。蒸好後不要立刻拿，關火後等30秒到1分鐘再開蓋，讓蒸汽稍微散一下，皮會更完整，不易粘。

Reddit等社群媒體評論中，消費者比較蜜辣小籠湯包和其他品牌的口味。有人認為，蜜辣的湯汁更濃郁，豬肉餡更鮮嫩，優惠時買絕對值得，「我家附近的好市多總是缺貨，優惠一來就掃光，吃完還想再買。」有消費者表示更喜歡思念（Synear）、Bibigo品牌的小籠包。但也有用戶評論抱怨，「湯汁不夠多，外皮有點黏。」一位消費者在X平台上表示，「好市多的版本加了水和鹽，煎的時候縮水一半。」不過這些負評相對少數，多數人仍給予高分，在Costcuisine的專業評測中，這款小籠包獲得8.5/10的味道分數。

