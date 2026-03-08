好市多自有Kirkland品牌也有雷？ 會員稱7種商品要避開

有會員表示，與常見冷凍披薩品牌相比，Kirkland Signature Pepperoni Pizza的味道較為平淡。（截圖自Costco官網）

好市多 （Costco）的自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）被許多消費者視為品質穩定、價格實惠的代表。不過，部分會員近日在網路論壇與商品評價中分享使用經驗，指出並非所有科克蘭商品都受到歡迎，有些產品甚至被建議「避開」。

作為美國最受歡迎的零售商之一，好市多主打大包裝與相對低廉的單價。公司截至2026年3月在全美擁有超過630家倉儲門市，會員年費則65美元起步。不少顧客表示，好市多自有品牌科克蘭部分商品的高性價比，是他們續費會員的重要原因。

然而，根據每日郵報（Daily Mail）的報導，在社群平台如Reddit及好市多官網評價中，有消費者列出幾款表現不如預期的科克蘭品牌產品，並指出「不建議購買」。

首先被提及的是冷凍臘腸披薩（Kirkland Signature Pepperoni Pizza）。部分會員表示，與常見冷凍披薩品牌相比，這款產品味道較為平淡。有消費者評論說：「嚐起來有點廉價感」，也有人表示披薩整體「幾乎沒有什麼味道，尤其是臘腸部分」。

另一項評價偏低的產品是低鈉乾香腸（Kirkland Signature Reduced Sodium Dry Salame）。雖然主打較健康的低鈉配方，並採預切包裝方便食用，但有消費者抱怨其口感過於堅硬，「像蠟質的肉乾，咀嚼困難且味道不明顯」。

部分會員也對裹粉雞胸塊（Kirkland Signature Lightly Breaded Chicken Breast Chunks）提出批評。這款產品標榜高蛋白且不含抗生素，但一些消費者認為口味過鹹，甚至形容雞肉口感「橡膠般、有點硬」。

此外，義式香腸（Kirkland Signature Mild Italian Sausage）也被部分顧客指出風味不足。有評論稱產品「太淡、太鹹且質地奇怪」，甚至在完全煮熟後仍呈現類似未熟的粉紅色外觀。

在營養補充類商品中，蛋白棒（Kirkland Signature Protein Bar）也引發部分負評。雖然每條含21克蛋白質、熱量約190卡，但一些消費者形容其味道帶有「化學味且略帶苦味」。

乳製品方面，有機希臘菲達起司（Kirkland Signature Organic Greek Feta）也被認為與傳統菲達起司風味不同。有評論指出，其口感與風味不夠濃郁，「品質偏低，不太適合單獨食用」。

最後，有機菠菜起司餛飩（Kirkland Signature Organic Spinach & Cheese Raviol）則因品質控管問題受到批評。有消費者表示，在一包產品中發現多個餛飩「完全沒有餡料」。

儘管如此，好市多仍以其「滿意保證」政策聞名。若會員對商品不滿意，可申請退款服務。