公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

切特漢克斯（Chet Hanks）於2024年MYV音樂影像頒獎禮上。（美聯社）

奧斯卡影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks）的兒子切特漢克斯（Chet Hanks），日前遭遇尷尬境地。切特擁有美國、希臘雙重國籍，此次前往哥倫比亞（Colombia）僅持希臘護照 ，返美時工作人員拒絕讓其登機，並指出「如果使用外國護照，就需要綠卡才能返回美國。」

據Thetravel、Yahoo等媒體綜合報導，35歲的切特2月27日在Instagram發布一段視頻，配文「放我回去（Free me）」。他表示，自己準備從哥倫比亞麥德林（Medellín）搭乘國際航班返回美國，但在辦理登機手續時，因護照問題被拒絕登機。

切特在視頻中詳細講述事發經過。他解釋說，原本是去波多黎各參加一個生日派對，後來臨時決定拜訪一位住在幾個小時車程外的哥倫比亞麥德林的朋友。切特的父母2020年入籍希臘，因此切特擁有雙重國籍，此次旅行他只帶了希臘護照，因為美國護照即將到期，切特擔心使用快過期的護照影響出行，「有時候，即使護照還沒過期，海關也不允許人們入境。」

當切特準備搭乘回美航班時，在登機口被告知，儘管他是美國公民 ，但持希臘外國護照無法入境。「我提前三小時去機場辦理登機手續，這是一趟國際航班，但工作人員告訴我，如果我使用外國護照，就需要綠卡才能返回美國。」切特對此表示難以置信，「我沒有綠卡，因為我是美國公民。我的美國護照沒帶在身上，所以現在被困哥倫比亞。」

根據相關規定，擁有美國國籍的雙重國籍人士，入境美國時必須使用美國護照，不能僅憑其他國家護照入境。由於未隨身攜帶美國護照，切特陷入尷尬處境。他表示，如今解決問題的唯一方式是前往美國駐哥倫比亞大使館所在地波哥大（Bogotá）辦理相關手續，但從麥德林前往波哥大需一小時航班或超過八個多小時車程。切特不願長途奔波，但不知道還有什麽其他解決辦法。

視頻最後，切特再次求助，稱「放了我」。切特是湯姆漢克斯與演員Rita Wilson的兒子，同時也是一名演員和音樂人。他早年發布說唱歌曲受到關注，近年來，在Netflix體育喜劇中飾演角色。對於切特遭遇的旅行困境，網友笑稱，他現在的處境就像湯姆漢克斯在電影「荒島餘生」中的角色。

也有網友分享類似經歷。其中一名網友表示，曾和男友計畫前往克羅地亞旅行，但男友的護照只剩三、四周有效期，航空公司拒絕其登機。「我們完全不知道護照六個月有效期的規定，最後只能錯過航班，重新訂票並緊急辦理護照更新。」

隨著移民政策、旅行限制日益複雜，類似旅行問題正變得越來越常見。不少旅客分享入境美國時面臨手機、電腦檢查、關「小黑屋」等情況。專家提醒，計畫出入美國的旅客，應提前確認護照和旅行證件要求，準備所有必要文件，避免行程受到影響。