經典賽／克蕭退役後首披美國隊戰袍登板 全場鼓掌致敬

剛在2025年球季結束後退休的傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw），近日在世界棒球經典賽 前的熱身賽中，首次也是可能唯一一次披上美國隊戰袍登板投球。對這位18年都效力於洛杉磯道奇的王牌投手而言，這不僅是一場普通的熱身賽，更像是他職業生涯另一段情感的收尾與致敬。

克蕭在2025年球季後正式退休，結束長達18年的大聯盟生涯。他生涯累積超過3000次三振，並拿下3座賽揚獎，被普遍視為未來名人堂的第一輪入選者之一。過去他始終沒有機會在國際賽代表美國隊出賽，因此當2026年經典賽邀請他加入時，對他而言是一個完成生涯願望清單的機會。儘管已經退役，他仍決定再次站上投手丘，體驗一次身披國家隊球衣的感覺。

在對上科羅拉多洛磯的經典賽熱身賽中，克蕭於第四局登板。這次登板並不算順利，他先被擊出一發全壘打，接著又被敲出安打、投出保送並出現暴投，最終只投了2/3局便退場，帳面上失掉2分。對於已經退役、且久未在正式比賽中投球的他而言，球速與控球都明顯不在巔峰狀態。

然而，這場比賽真正令人印象深刻的並不是成績，而是現場的氣氛。當克蕭完成投球任務、走下投手丘時，球場觀眾紛紛起立鼓掌，給予他熱烈的掌聲。多年來身為道奇王牌，他在國聯西區多次壓制洛磯，因此這樣的掌聲也帶有一種對偉大生涯的致敬意味。美國隊隊長賈吉（Aaron Judge）也表示，看到克蕭登板並獲得全場起立鼓掌，讓整支球隊都感到非常震撼。

事實上，克蕭在這支美國隊中的角色相當特殊。由於他已退休、體能也不在巔峰，教練團並沒有把他列為正式輪值或重要牛棚戰力，而是類似「緊急備用」的角色。只有在比賽比分差距很大、需要吃局數時，他才可能再次登板。因此這場熱身賽，很可能就是他整個經典賽唯一的一次實戰投球。

即便如此，對克蕭來說這仍是極具意義的一刻。長年在大聯盟效力的他，過去因傷勢或球隊安排始終錯過國際賽，如今在退休後終於能以另一種方式代表美國出賽。他也坦言，自己原本沒有打算再投球，但在練投後感覺狀況比預期好，因此決定接受邀請，完成這個長久以來的心願。

對許多球迷而言，這次登板就像是克蕭棒球生涯的一個象徵性尾聲。雖然內容不完美，但在滿場掌聲中離開投手丘，正好為這位傳奇左投的職業生涯畫下一個溫暖的句點。