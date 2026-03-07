華女10年往返中美救狗 這些經歷好催淚...

我的頻道

記者啟鉻／洛杉磯報導
李悅（左三）創建的「世界動物救助基金會」舉辦領養活動。（李悅提供）
李悅曾是一位華文媒體人，十餘年前，她開始救助來自中國、原本將被運往屠宰場的狗。隨後她創建了跨國救助組織–世界動物救助基金會（Animal World Foundation）。多年來，參與義工的人數不斷增加。作為組織發起人，李悅感受到華人社會對動物保護意識的逐步增強，也為那些被救助的小動物能在領養家庭中幸福生活而感到欣慰。

李悅分享了一個令人動容的故事。多年前，她開始救助中國的流浪狗，其中有的身患殘疾。當時，她在救助動物微信群中看到一隻名叫旺旺的小狗照片：牠的雙眼被前主人打瞎，兩條腿拖在地上爬行，爪子磨得血肉模糊，迫切需要救助。李悅輾轉尋找，終於在中國鎮江找到牠，並聯繫當地動物保護人士將旺旺送到上海，再運往美國。

最終，旺旺被一位年輕女性訓犬師小安收養。小安從小立志成為訓犬師，18歲便考取了執照，並一直堅持訓練狗狗。她熱愛動物，之前就領養過一隻殘疾狗，這次又收養了從中國救助來、雙眼失明的旺旺。兩隻狗來自不同時間、不同地點，但在小安的照顧下，牠們互相依靠，形影不離。小安不僅將牠們訓練成服務犬（service dog），還常帶牠們到兒童醫院，為孩子們帶去歡笑和撫慰，也會前往臨終關懷機構，為老人帶來溫暖與陪伴。

李悅來自中國西安，自小喜歡各種小動物。移民美國後，她曾斷斷續續地救助流浪狗貓，但真正投入時間與精力，開始系統性救助，是從2015年左右開始。那時，她通過微信與中國的救助人士交流，逐漸關注中國國內寵物狗、貓的處境。偶然聽聞中國玉林狗肉節，她才意識到在中國仍有大規模的殺狗食用現象。2016年，她認識了一些國內救助者，得知一些殘疾狗長期在國內無人領養、寄養環境也不佳，便希望將牠們帶到美國，一個動物福利較受重視的地方。

李悅說，大家在微信平台建立了救助群，所有花費均來自捐款，有的幾美元，有的幾十美元。自此至今，從中國救助來的流浪狗已有數千隻，投入費用不菲，她也呼籲更多愛護動物的人士提供支持。

這些被救助的狗狗抵達後，需要儘快找到領養人。在領養前，牠們會被安置在中途之家。李悅笑說：「我家是最大的中途之家之一，最多時一次家裡有20多隻狗。」由於先行進行領養宣傳，很多狗很快就找到新家庭。隨著時間推移，華人領養家庭的數量逐步增加。

救助過程中，不乏感人的故事。舉例來說，有四隻殘疾狗：一隻雙腿被車壓斷、一隻只有三條腿、一隻眼瞎，還有一隻患有狗瘟後遺症。這四隻狗都被舊金山一位領養人收養，多年來受到悉心照料，基金會也一直跟蹤牠們的生活情況。另外，一隻名叫小天妞的雙腿殘疾狗，被台灣一對夫婦收養，夫婦倆甚至為牠製作了輪椅，照顧非常周到。

李悅表示，多年來的救助經驗讓她看到，華人社會對小動物的愛護和保護意識正在逐步提升，這讓她感到欣慰。更令她開心的是，那些曾經瀕臨死亡的小動物，終於找到溫暖的寄養家庭，開啟了新生命和新未來。

「世界動物救助基金會」還與南加州或美國其它官方的動物收留機構合作，幫本地寵物狗、貓找到寄養人家，避免被安樂死。李悅表示，目前工作重點集中在小型犬或貓，因為祂們比較容易被收養，對於大型猛犬，尚無力兼顧。

