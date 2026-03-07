NBC全加州調查：各大超市比價 這家最便宜

我的頻道

編譯陳盈霖╱綜合報導
沃爾瑪結帳示意圖。（路透）
NBC 4電視台報導，在食品價格持續對家庭預算造成壓力之際，NBC 4與「今日秀」（Today Show）及全美其他NBC旗下電視台合作調查消費者購買常見食品實際支出，比較不同購買方式是否影響實際花費，結果發現沃爾瑪總價最低；線上訂購到店取貨、外送及到店購買，商品價格基本相同。

NBC 4至南加的聖塔克拉利塔（Santa Clarita）的全食超市（Whole Foods）、目標超市（Target）和沃爾瑪（Walmart）三家門市，分別購買12項相同的基本食品，包括牛奶、雞蛋、奶油及部分自有品牌與知名品牌商品，且透過實體店、線上訂購到店取貨，與線上訂購外送到家三種方式購買。計算價格時，納入當地費用（如購物袋費），但並未使用任何會員制度或折扣優惠。

結果顯示沃爾瑪總價最低，12項商品共花費43.78美元；全食超市51.18美元；目標超市稍高為53.48美元。整體而言，在這項多城市調查中，西岸地區食品價格平均略高於其他地區，但洛杉磯整體雜貨價格仍低於舊金山灣區（Bay Area）與聖地牙哥。

零售商指出，商品價格可能因地區有所不同。沃爾瑪表示，大多數門市採用相同價格，但某些商品可能因當地成本與物流差異，出現區域性不同的價格。目標超市表示，不同門市價格可能因當地促銷活動或市場競爭而有調整。全食超市也指出，價格差異可能與各地促銷、法規要求及運輸和營運成本差異有關。

洛杉磯與其他參與調查的城市也發現，單項商品價格基本相同，不論是線上、線下或外送，然外送服務會有額外費用與小費。在聖塔克拉利塔，一筆外送訂單通常會額外增加14至19美元。相較之下，線上訂購到店取貨的價格，通常與實體店購買相同。

根據追蹤零售市場數據的研究機構NIQ，在洛杉磯地區，肉類與柳橙汁仍是價格較高的食品，牛絞肉價格較去年上漲15%，柳橙汁上漲28%。多位消費者也對生活成本增加「相當有感」。消費者Veronica Lim表示，「只買幾樣東西，就花了40至50美元。」Siri Palm表示，她不僅注意到價格上漲，也發現包裝容量正在縮小。

