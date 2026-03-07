劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

美國花樣滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）父親劉俊(Arthur Liu)7日在艾爾蒙地分享奧運冠軍女兒的成長之路。（本報記者／攝影）

從天天做噩夢的流亡者，到死而無憾的奧運 冠軍父親，美國花樣滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）父親劉俊（Arthur Liu）7日在艾爾蒙地 分享奧運冠軍女兒的成長之路。他表示，劉美賢其實有三個媽媽。雖然他自稱是最窮律師，但面臨巨額財富誘惑時，他會做這個選擇。而對於女兒的時尚，包括發色和上唇繫帶穿環，他表示仍無法欣賞。

十歲的她知道自己有三個媽媽

活動現場座無虛席，幾乎半數以上的人都是站票，全程兩個小時大家熱情高漲。期間有人高喊「華人之光」，活動結束後，有孩子的父母都讓孩子與劉俊合影，美其名曰沾奧運冠軍喜氣。

劉俊斑白的兩鬢和紋路清晰的眼角，顯示他曾歷經生活艱辛。身穿灰色西裝的他，外表與普通律師無異。在分享女兒成長故事時，他說一直希望擁有孩子，因此透過代孕方式在美國生下五個孩子。

劉美賢在六、七歲時曾問他：「為什麼我長得和華人父母不一樣？」當時劉俊已和華人前妻離婚，劉俊的回覆是：「長大後再告訴你！」直到孩子十歲時再次談到此事，他決定坦白告訴孩子：「你有三個媽媽。你的生命最初來自捐贈卵子的白人媽媽，第二個媽媽是孕育你的代孕媽媽，第三個媽媽就是你的法定媽媽。」

劉俊說，劉美賢與三胞胎的代孕媽媽是同一個人，他們一家一直都非常感謝她帶來生命的禮物，也曾帶孩子們到中加州見過她。而劉美賢的法定媽媽，也就是劉俊的前妻，一直支持他做代孕。當時他工作繁忙，她還常催促他去辦理，可以說沒有她就沒有這幾個孩子。在孩子們心裡，她就是媽媽。劉美賢有機會就會去看她，過年時還會接她來家裡一起過。

對於父親的選擇，劉美賢表示理解與接受。作為父親，他也儘量讓五個孩子過著和其他孩子一樣的生活，讓他們交很多朋友，去迪士尼 和環球影城遊玩，與一般家庭沒有區別。

一天兩份工 凌晨四點半的滑冰場

劉俊不止一次分享培養劉美賢道路上的艱辛與經濟困難。他說，剛來美國時曾一天搬箱子、洗碗，做兩份工，精神也一度出現問題，天天做噩夢，夢見自己仍在逃亡。但他很堅強，相信一切都能克服。

從劉美賢五歲開始在冰面上如履平地、展現天賦後，他們父女每天早上的行程就是：劉俊凌晨四點半起床，把孩子抱上車，開到滑冰場開始訓練，而他則去隔壁兩條街的律師事務所上班。一周訓練七天，周而復始。

原本劉俊對花樣滑冰一無所知，但為培養女兒，他學會各種旋轉與跳躍的專業名詞，甚至擔任半個教練，幫忙檢查她旋轉和跳躍的次數，確認是否在中心旋轉以及其他動作位置。

那時一家六口擠在一室一廳的公寓裡，五個孩子睡三個上下舖。不過劉美賢曾說，那是她最快樂的日子，因為孩子們彼此親近，會在不同床鋪間爬來爬去。他缺錢就向銀行借貸，為培養女兒滑冰，前後耗資上百萬美元。

而劉美賢八歲就能完成兩圈半跳，九歲、十歲能完成三周跳，13歲成為最年輕的全美中級女子冠軍。面對這樣的天賦，他認為砸鍋賣鐵也要支持。

劉俊說，他什麼都不怕，一切都能克服。1989年時他連死都不怕，現在更可以笑著面對死亡，因為自己培養出奧運冠軍，人生死而無憾。女兒成功後，他曾面臨巨額美金誘惑，但他拒絕了，因為做人要有準則。美國給了他第二次生命，也給了他追求美國夢的環境。他相信只要努力拼搏，總會有理想實現的一天。

復出被教練婉拒 但「我想回來」

16歲的劉美賢曾因長年高壓訓練，使滑冰逐漸從熱愛變成負擔，因此退役兩年。那段時間她去上大學、考駕照，在咖啡廳消磨時間，也曾和朋友到尼泊爾聖母峰基地營徒步旅行。

2024年全家出遊時，劉美賢再次萌生對滑冰的熱愛，希望復出，但一度被教練婉拒，認為她停了兩年，建議不要回來，以免影響之前的聲譽。但當時只有18歲的她仍決定嘗試。某個星期五，她搭火車來到劉俊的辦公室，對父親說想回來滑冰。

劉俊說，他當時表面故作泰然，內心卻在想自己又要補貼女兒訓練費用了。不過這一次終於有人接手訓練的事，他只需要像女兒說的那樣，做個父親和觀眾即可。

當看到女兒在冰上展現「我想回來、我想滑、我想和大家分享，不計名次」的態度時，他知道女兒不是為了他而滑冰，他的任務已經完成。看到女兒拿到金牌的那一刻，他感覺像電影情節一樣，從退役到奧運冠軍，連劇本都不敢這樣寫。

女兒的時尚 老父親不懂

劉美賢不止一次表示喜歡時尚，其標誌性的年輪發色和上唇繫帶穿環（Frenulum Piercing）也成為討論焦點。

對此，劉俊表示，女兒這次回歸賽場展現的冰上風采本身就與傳統花樣滑冰不同，但她的發色和上唇繫帶穿環，他仍然無法欣賞，覺得原本很漂亮的孩子，如今這樣讓他有些看不懂。不過他也知道自己是老觀念，女兒代表的是新的潮流，看到她不被傳統觀念束縛，他同樣為她感到自豪與驕傲。

現場不少父母向他詢問教育孩子心得。劉俊表示，由於工作忙碌，他對孩子採取較為「放養」的方式，因此孩子們都比較獨立。他的態度是尊重孩子的意願，因為真正熱愛的事情，做起來會特別積極和快樂。父母不應強迫，但要陪伴孩子堅持下去。

他也希望劉美賢作為青少年的榜樣，能展現追求夢想的力量，並希望她未來能以自己的身分為社會做出更多貢獻。

劉俊表示現在死而無憾。（本報記者／攝影）