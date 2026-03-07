南加郵局主管監守自盜 竊支票、黃金與現金 價值約30萬

我的頻道

曾在橙縣工作的一名美國郵政局主管，因竊取郵件中的支票及其他財物，被聯邦法院判處一年居家監禁。（示意圖取自Unsplash）
曾在橙縣工作的一名美國郵政局主管，因竊取郵件中的支票及其他財物，被聯邦法院判處一年居家監禁。（示意圖取自Unsplash）

橙縣紀事報（OC Register）報導，一名曾在柯斯塔梅莎（Costa Mesa）工作的美國郵局（USPS）主管，因竊取郵件中的支票及其他財物，6日在聯邦法院被判處一年居家監禁。

現年36歲、來自康普頓（Compton）的海耶絲（Joivian Tijuana Hayes）案發時在科斯塔梅莎Adams Avenue的郵局擔任主管。檢察官指出，她被控在任職期間竊取郵件。

根據檢方資料，海耶絲於2025年2月7日承認兩項罪名，包括「郵政員工盜取郵件罪」以及「非法轉讓、持有及使用他人身分資訊罪」。

法院最終判處她一年零一天的居家監禁，並支付賠償金6萬8442美元。

根據認罪協議，海耶絲在2024年間從郵件中竊取支票，透過偽造支票上的簽名，將這些支票存入自己的銀行帳戶。檢方指出，她竊取的支票金額約為28萬4000美元，另有價值最高約4萬美元的其他郵寄物品，包括黃金與現金。

檢察官表示，海耶絲至少竊取20張支票，總金額約28萬4000美元，並竊取約3000美元的郵政匯票。

調查人員在她的住處發現多枚經郵件寄送的金幣及現金。檢方指出，其中包括一張1917年發行的一美元紙幣，上面貼有便條註明價值675美元。一張1914年發行、價值約1500美元的100美元紙幣，以及一張10美元的南方邦聯紙幣。

此外，執法人員還查獲一枚金幣，便條標示其價值為1600美元。檢方表示，探員在她臥室搜查時，還找到一張原本要寄往加州柯斯塔梅莎某地址、金額為2599美元的美國國債支票。

檢察官指出，整體被竊郵件的總價值約在30萬4000美元至32萬4288美元之間。

