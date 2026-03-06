華人遇小車禍換保險信息遭撞死 肇事者不認謀殺罪

我的頻道

記者謝雨珊／洛杉磯報導
身兼律師與三寶爸身分的華男羅巴里克（Barrick Lo，圖左一）遭遇車禍去世。圖為他與家人合影。（家屬授權GoFundMe募捐發起人Daniel Lam提供）
南加州聖地牙哥日前發生令人心碎的致命肇事逃逸案件。48歲華裔律師、同時也是三個孩子的父親羅巴里克（Barrick Lo，音譯），在高速公路發生輕微擦撞，下車準備與對方交換保險資料，卻遭對方駕車撞擊身亡。代表受害者家庭的律師指出，案件在當地華人社區引發極大關注，肇事者Lawrence Wynn有前科，已被控謀殺且保釋金定為500萬美元，他日前過堂表示不認罪。

案發後，加州公路巡警（CHP）隨即展開調查，並將57歲非裔嫌犯Lawrence Wynn逮捕。案發當時，羅巴里克年幼的兩女兒坐在車內，親眼目睹整個過程，

根據法院文件，溫羅倫斯被控包括謀殺在內的多項罪名，目前已對所有指控不認罪。法庭紀錄顯示，他在30年前曾有重罪前科。Lawrence Wynn日前在聖地牙哥高級法院過堂。辯護律師向法官請求將保釋金設定為數千美元，理由是被告經濟困難，需要工作維持家庭生活。

檢察官當庭反對，指出被告過去曾犯下嚴重重罪，加上本案情節惡劣，對社會安全構成威脅。檢方同時指出，案件可能適用加州「三振出局法」（Three Strikes Law，即對犯第三次（及以上）重罪者，刑罰加重）；若罪名成立，刑罰可能大幅提高。法官最終採納檢方意見，將保釋金定為500萬美元，這一金額幾乎使被告難以透過繳納保釋金的方式獲釋。

代理受害者家屬的Pacific Coast Trial Law Firm公關Rey Wang表示，嫌疑人Lawrence Wynn已於3月3日再次過堂，法庭最終決定維持原先的保釋金金額不變。

根據羅巴里克的朋友表示，事故發生時，羅巴里克剛接兩個女兒下課，正駕車沿805號公路向南行駛，準備與妻子和兒子會合共進晚餐。當車輛行經805號公路與52號公路交會處附近時，另一輛車在試圖超車時與羅巴里克的車輛發生擦撞。隨後，雙方將車停在路肩，羅巴里克下車準備與對方駕駛交換保險資訊。

根據受害者代理律師方釋出的報告，Lawrence Wynn突然加速離開，車輛撞倒羅巴里克，致其倒地後頭部受到重創，送醫治療幾天後因嚴重顱腦損傷離世。

羅巴里克的女兒事後回憶，父親下車後不久，她們只聽到一聲劇烈的撞擊，接著看到父親倒在地上，血流不止。驚慌之中，兩孩子立即撥打電話向母親求助。

當時一名目擊者也第一時間撥打911報警，警方、救護車與消防車迅速趕到現場。事後，警方先將兩孩子帶至警局安置，直到母親趕到後才將她們接回家。

羅巴里克的突然離世，使原本幸福的家庭陷入巨大困境。妻子不僅失去伴侶，三名年幼的孩子也失去父親，家庭主要經濟來源中斷。羅巴里克生前任職基因測序公司Illumina的同事們，也都紛紛表示，他不僅是一位敬業的專業人士，是團隊中不可或缺的一員，更是一位樂於助人的朋友。

代理受害者家屬的律師王志明表示，「這是一場令人心碎的悲劇。一個家庭在瞬間失去至親，這樣的痛苦難以承受。我們將透過法律途徑為家屬爭取應有的公正與保障。」

目前親友們已在GoFundMe平台（www.gofundme.com/f/support-for-barricks-family）發起募款，希望幫助羅巴里克的妻子與三名孩子度過難關。截至6日，募款金額已超過9萬美元。發起人表示：「羅巴里克溫柔善良的靈魂感動過許多人，所有曾與他共事的人，都會深深感受到他的缺席。」

