薪資10萬只負責吃？這份工作「有嘴就能應徵」

Wendy's公開招聘一名「首席試吃官」，薪資高達10萬美元。（示意圖取材自Pexels）
Wendy's公開招聘一名「首席試吃官」，薪資高達10萬美元。（示意圖取材自Pexels）

美國連鎖速食品牌Wendy's近日發布一則引發網路熱議的徵才廣告，尋找一名「首席試吃官」（Chief Tasting Officer），薪資10萬美元，主要工作內容為品嚐漢堡、薯條與甜點，並分享對餐點的看法。

根據Wendy's的公告，該職位為遠程工作。公司表示，獲選者的主要任務，包括試吃菜單產品、拍攝與餐點相關的社群媒體內容，甚至可能參與廣告拍攝，同時向網友分享對品牌漢堡、薯條與招牌甜點「Frosty」的評價。這份工作看似像愚人節玩笑，但公司在招聘啟事中特別強調：「這是真的。」

招聘條件也相當「簡單」。公司表示，應徵者只需要「一張能吃東西的嘴巴、一些個性，以及能熱情談論食物的能力」。招聘廣告甚至幽默寫道：「領薪水吃東西——反正你爸媽也不知道你平常在做什麼。」

除了10萬美元薪資外，職位福利還包括一些頗為戲謔的描述，例如「這是一份AI無法取代的工作，因為AI沒有嘴巴」；能在「品嚐領導力」與「醬料策略協調」方面獲得職業發展。

公司表示，獲選者除試吃餐點，也將協助塑造品牌的網路形象，例如拍攝類似Vlog的試吃影片、評論食物趨勢，並以個人風格為品牌社群平台增添特色。

應徵者需提交一段影片，說明自己為何適合這份工作，同時展示試吃與評論食物的能力。招聘啟事也以輕鬆語氣鼓勵申請者：「如果你是第一個把薯條沾進Frosty的人？或者是朋友圈裡最酷的人？甚至曾經在一群西裝人士面前侃侃而談並全身而退？告訴我們！」

近年來，美國速食品牌之間競爭激烈。包括麥當勞漢堡王以及Wendy's等品牌，都不斷透過新產品與行銷活動爭奪「最佳漢堡」的市場話語權。例如麥當勞近期推出份量更大的「Big Arch Burger」，並由公司高層親自拍攝試吃影片宣傳。

根據紐約郵報報導，Wendy's美國總裁Pete Suerken近日也加入這場「漢堡之戰」。他在鏡頭前品嚐品牌的煙燻雙層培根漢堡（Double Baconator），並搭配薯條與香草Frosty，同時調侃競爭對手。當他將Frosty倒入杯中時笑稱：「我們的機器一直都能正常運作。」這句話被視為暗諷麥當勞長期被網友調侃的冰淇淋機故障問題。

根據Wendy's發布的公告，該職位為遠程工作，薪資10萬美元。（截圖自官網：h...
根據Wendy's發布的公告，該職位為遠程工作，薪資10萬美元。（截圖自官網：https://www.wendyschieftastingofficer.com/）

漢堡王 麥當勞

