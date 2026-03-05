華人分租：健康女性 單身未婚優先 涉歧視後果嚴重

華人房屋分租廣告用語中，健康、單身、女性、未婚等人士優先，涉歧視。（示意圖／取自pexele）

南加州不少華人 房東習慣通過社群媒體 與微信群發布中文招租廣告，對租客 的常見條件包括「健康」、「單身」、「女性」、「未婚」等人士優先。專業律師指出，此類廣告用語涉嫌歧視，一旦遭人投訴，恐面臨調查與賠償風險，「如果有人要找這些華人房東麻煩，幾乎一抓一個準。」

根據法規，房東在出租房屋時，不得因種族、膚色、宗教、國籍、性別、性取向、家庭狀況或身心障礙等因素差別對待。劉龍珠指出，華人分租廣告中的「單身、女性、未婚、健康」等條件，均可落入受保護範圍，「嚴格來說，現在不是哪則中文廣告涉嫌歧視，而是很難找到哪則沒有涉嫌歧視，大部分華人租房廣告都有此類問題。」

廣告中標註「健康」，可能被解讀為排除身心障礙人士；「單身」或「未婚」，涉家庭狀況歧視；只限「女性」則屬性別歧視。劉龍珠表示，「即使招租廣告中只是寫這些條件優先，也代表差別待遇，法律風險同樣存在。」他強調，在法律實務上，這些字眼往往會成為投訴依據。

一些華人房東認為，以中文刊登廣告，其他族裔未必看得懂，就不會被告。對此，律師認為，語言本身並非違法，但若內容涉及排除特定受保護族群，即使以中文發布，仍可能構成違規。一旦截圖流傳，可作為投訴證據。房東若遭投訴，可能面臨行政調查、和解談判，甚至民事訴訟，即使最終未被認定違法，也需承擔時間與法律成本。

劉龍珠律師建議華人房東，招租廣告一定要謹慎用詞，以防被告，避免任何可能被解讀為排除特定族群的表述。 有些華人認為，招租廣告只是寫條件，並沒有真的拒絕人，但從法律上看，廣告本身若顯示對受保護族群的排除意圖，就可能構成違法。任何看似普通的拒絕決定，都可能引發嚴重的法律後果。

同時，律師建議房東篩選租客時，應在法律允許範圍內進行背景查核，評估租客是否存在反覆提告等紀錄，「比如這名租客以前是否因租房問題，提告過房東，租客有無可能是職業碰瓷，專門敲詐房東的不法分子。」劉龍珠指出，「如果租客有多次告房東的紀錄，大概率是麻煩人物，就不要租給他們，這並不屬於歧視。」

此外，律師表示，為降低被投訴風險，華人房東應提前制定客觀標準，比如信用分數、收入倍數、租房記錄等，並對所有申請租房者一視同仁。租房過程中，保留完整書面記錄，包括申請時間、溝通內容、拒絕原因及房屋出租時間等，以便在未來可能發生的糾紛中作為證據。