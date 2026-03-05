我的頻道

年收入多少算中產？全美門檻最高城市揭曉

反西方軸心夢一場？盟友僅口頭支持 伊朗恐孤獨應戰

年收入多少算中產？全美門檻最高城市揭曉

洛杉磯訊
在全美各州層級，中產階級最低收入門檻約從不到4萬美元到接近7萬美元不等。圖為示意圖。(Pixabay）
在全美各州層級，中產階級最低收入門檻約從不到4萬美元到接近7萬美元不等。圖為示意圖。(Pixabay）

隨著住房、交通與日常生活開支持續波動，美國家庭對「中產階級」生活的認知也在不斷變化。對部分家庭而言，穩定的中產生活門檻似乎正不斷提高。根據洛杉磯KTLA電視台報導，最新研究顯示，在一些城市與地區，被視為中產階級所需的收入正在上升。

個人理財網站SmartAsset的最新研究，分析全美各地中產階級的收入範圍。研究採用常見標準：家庭收入介於所在地區收入中位數的三分之二至兩倍之間，即被視為中產階級。相關數據主要依據美國人口普查局（U.S. Census Bureau）資料，以及丕優研究中心(Pew Research Center)對中等收入家庭的定義。

研究顯示，在全美各州層級，中產階級最低收入門檻約從不到4萬美元到近7萬美元不等。但若以城市計算，一些高收入城市的門檻則明顯更高。

在全美中產階級門檻最高的10個主要城市中，排名第一的是加州聖荷西（San Jose）。研究指出，在當地家庭年收入至少需達9萬8800美元，才會被視為中產階級。這一門檻較去年增加約8800美元，也使聖荷西超越維吉尼亞州阿靈頓（Arlington），登上榜首。

此外，南加州共有兩座城市上榜，分別是排名第二的爾灣與排名第10的聖地牙哥。研究顯示，在爾灣，家庭年收入至少需達9萬7154美元，才會被視為中產階級；而在聖地牙哥，成為中產階級的最低門檻則為7萬4021美元。

相較之下，俄亥俄州克里夫蘭（Cleveland）則是最容易達到中產階級門檻的主要城市。研究指出，在當地只需年收入略低於2萬9000美元即可被視為中產階級。不過，這一門檻較去年仍增加近3000美元。

從州級層面，俄亥俄州中產階級的最低門檻為4萬8141美元，為全美第12低。成為中產階級門檻最低的州是密西西比，年收入需3萬9418元，也是今年唯一一個中產階級最低門檻低於4萬美元的州。

整體而言，各州之間中產階級最低收入門檻差異並不算太大。在生活成本最高的麻州，年收入6萬9885美元即可被視為中產階級。不過，若要進入當地的高收入階層，則需年收入約21萬美元。

爾灣 洛杉磯 聖荷西

