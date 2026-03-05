遊客闖賭城酒店 盜火烈鳥並施暴 面四項重罪指控

遊客涉嫌闖入賭城一家知名酒店火烈鳥棲息地，偷走並虐待一隻火烈鳥，面臨多項重罪指控。圖為拉斯維加斯示意圖。（取自pexels）

KLAS電視台報導，拉斯維加斯市警局表示，一名來自加拿大 的遊客，涉嫌闖入賭城大道（Las Vegas Strip）一家知名酒店的火烈鳥棲息地，偷走並虐待一隻火烈鳥，並造成多隻鳥受傷，目前已面臨多項重罪指控。

根據警方與法院文件，33歲、來自加拿大安大略省的費爾本（Mitchell Fairbarn），被控四項虐待動物重罪。警方指出，他涉嫌闖入Flamingo Las Vegas酒店內的火烈鳥棲息區，並將其中一隻火烈鳥帶回其房間。

警方表示，事件發生在3月3日凌晨約5時。監控畫面顯示，費爾本進入鳥類棲息地後，抓住一隻名為Peachy的火烈鳥。在此過程中，他還涉嫌傷害其他鳥類，包括將另一隻鳥按倒在地、阻止其逃離。

警方稱，在費爾本的手機中，發現多段照片與影片，顯示他與這隻火烈鳥在一起，其中還包括疑似虐待該鳥的畫面。在一段影片中，他甚至表示打算把這隻鳥帶回家。

動物管制部門表示，費爾本涉嫌將火烈鳥的翅膀從身體強行拉扯，導致該鳥受傷，事件中還有多隻火烈鳥受到不同程度的傷害。警方在其酒店房間內還發現一根「帶有大量血跡的大羽毛」以及其他相關物品。

警方指出，費爾本向警方表示，他是看到一隻火烈鳥似乎處於痛苦狀態後才闖入棲息地，並聲稱自己曾將鳥的翅膀「喀」地一聲復位。他還說自己來自農場家庭，因此對鳥類有所了解。

在4日舉行的聽證會上，法官Suzan Baucum將費爾本的保釋金定為1萬2000美元，並下令他在案件審理期間不得持有任何動物，同時需交出護照，並不得進入賭城大道。

酒店業主Caesars Entertainment表示，該酒店的野生動物棲息地飼養著一群智利火烈鳥、多種外來水禽及褐鵜鶘。公司發言人表示，事件令人深感痛心，酒店將全力配合調查並追究涉案者責任。

聲明指出，包括被帶走的火烈鳥Peachy在內的受影響鳥類，正由獸醫及動物照護團隊進行治療與照料，酒店方面希望牠們能完全康復。