憂AI取代 華人積極開拓副業 成「生存保命符」

利用AI開發副業的人愈來愈多。（示意圖，取自Pexels）

隨著人工智慧（AI）技術的爆炸式成長，職場版圖正經歷一場前所未有的劇烈重組。近期調查顯示，不僅是傳統製造業，連同翻譯、初級程式開發及創意產業等白領職位，都正面臨被AI取代的現實威脅。由於工作穩定性大幅降低，「失業焦慮」已成為當前職場的普遍情緒，進而催生了一波全民「積極副業」的新潮流。

這群「斜槓青年」與過往追求額外收入的動機不同，現代人的轉身更多了「避險」色彩。許多受訪者坦言，面對AI可能隨時接手現有工作的恐懼，開發副業不再是為了改善生活品質，而是為了在主業傾覆時，能有一張保命的救生網。

住在聖蓋博市的29歲張女士目前任職於一家公司軟體設計部門。面對科技產業近年來的變化，她坦言自己也出現了明顯的「失業焦慮」。雖然已逐漸感到職業倦怠，卻不敢貿然辭職，擔心一旦離開現職，未來可能難以再找到合適的工作。

為了降低被裁員的風險，她除了持續精進本職技能，也開始接洽額外的行銷設計案件，拓展第二收入來源。同時，她積極學習並運用AI工具提升工作效率，希望在競爭激烈的環境中保持優勢。她認為，面對當前的社會與職場環境，這已成為「不得不採取」的策略。

張女士表示，如今科技業局勢動盪不安，已不同於以往。過去，軟體工程師被視為「鐵飯碗」，只要能進入大型企業，即使工作壓力不小，仍是穩定且高薪的象徵，吸引眾多人擠破頭爭取。但現在情況已大不相同，即便身在大公司，也必須隨時準備好履歷，因為無法預料裁員何時會發生。

她坦言，相較於過去，如今承受的心理負擔與壓力反而更大。在高薪與不確定性並存的環境下，如何維持專業競爭力並兼顧心理健康，成為她與許多科技從業人員共同面對的課題。

部分人開始利用AI工具開發「被動收入」來降低被裁員之後所帶來的風險。30歲軟體工程師陳先生以近期受到關注的Clawdbot人工智慧模型為例，開始研究如何運用其強大的邏輯運算能力，協助進行股市分析和選股策略，用AI工具為自己「創造收入」。

他坦言，大家都想賺錢，他自己也不希望如此拼命，但現實迫使他必須努力，否則面臨被淘汰的風險。陳先生指出，如今僅是作為「勞工」存在，就像成了代罪羔羊，隨時可能被公司裁撤。再加上自身身分問題，一旦被裁員，想繼續留在美國將非常困難。因此，除了主動工作賺錢，他也只能透過被動收入來作為避險手段，減少潛在風險。

壓力成契機 興趣變事業

●除了利用被動收入避險外，另一群人則選擇回歸初心，將自己的興趣轉化為副業或事業。在南加州華裔社區，就有一群因熱愛咖啡的好友，決定合夥創辦咖啡店磨豆生意，從小規模的咖啡豆烘焙與販售起步。

在一間大型顧問公司工作的34歲楊先生因熱愛咖啡而踏入這條路。他去年開始與朋友合夥，研究咖啡豆製作並推出自己的品牌。楊先生表示，喝咖啡一直是自己的興趣，但從未認真研究過；如今在經濟環境與職場壓力下，他看到了將興趣轉化為事業的機會，並決定開始探索拓展事業的新途徑。

「多重身分」似乎已然成為職場新常態。根據富比世的報導，部分雇主正在減少員工工時，迫使勞工尋找額外收入來源。ZipRecruiter首席經濟學家Julia Pollak指出：「若雇主感受到勞動需求疲軟並減少工時，這也是許多人選擇兼差以填滿工作周並增加收入的原因。」

共享經濟和自由工作平台顯著降低了兼職門檻，再加上遠距工作興起，通勤不再是障礙，讓多人能同時兼顧多份工作。這一趨勢涵蓋兩大群體：一是出於經濟需要而兼差的人，二是為加快財務目標或探索創業興趣的兼職。

事實上，數位平台革新了管理多重收入來源的方式，不再依賴傳統雇傭安排。富比世報導建議，在尋找第二份工作時，建議選擇能建立現有專業能力或發展新技能、與職涯目標相關的工作。並非所有兼職都能為投入時間帶來同等回報，因此應分析不同工作的時薪收益，優先選擇能提供最佳報酬的活動。同時，可考慮透過技能提升（upskilling）來提高兼差收入的報酬水平。

富比世報導也指出，美國勞工兼職多份工作的趨勢短期內沒有減緩跡象。未來數十年，這一現象是否只是一時趨勢，或是將根本改變我們對工作的方式，仍有待觀察。

