華人母親助自閉症兒子獲飛行執照 遇空中險情也不放棄

Bryant也是鋼琴愛好者。（Emily秦提供）

在許多華人家長眼中，飛行是高風險的專業訓練；但對Emily秦而言，這是一條必須陪孩子一起走的夢想之路。當兒子Bryant展現優秀專注力與對機械的熱愛，希望駕駛飛機時，她沒有退縮，選擇坐上飛機後座，並因此一度遇上嚇人的險情，不過Emily秦從未退縮。

Emily秦表示，兒子Bryant最大的夢想，是成為飛行員，駕駛飛機翱翔天際。為實現這個夢想，在兒子未滿16歲時，她就為兒子尋找飛行學校。

然而，由於年紀尚輕，加上飛行訓練本身具一定風險，起初多家學校都不敢收被確診自閉症的Bryant。經過多次溝通與努力，最終在艾爾蒙地市機場，一位華人教練願意破例指導Bryant，讓他學習駕駛一架可搭載四人輕型飛機。

Emily秦坦言，為鼓勵兒子，也為給予更多勇氣，她決定陪同上機，每次都坐在飛機後座。「我坐在後面，兒子開飛機時心裡也會比較穩定。」 為孩子能實現夢想，即使赴湯蹈火，她在所不惜。

2025年4月的一天，在教練陪同下，Bryant駕駛飛機飛往聖塔芭芭拉市立機場，Emily秦同樣全程隨行。該機場緊鄰海岸，就在飛機起飛、爬升至近4000英尺高空時，意外突然發生，Bryant的左臂肘不慎撞開左側舷窗，強勁的氣流瞬間灌入機艙，飛機隨即向右側傾斜，並出現劇烈顫抖，情況一度十分危急。

坐在右側的教練神情緊張，Bryant也被突如其來的狀況嚇了一跳，驚呼一聲，身體隨著飛機傾斜倒向教練一側。就在這千鈞一髮之際，坐在後座的Emily秦大聲提醒兒子：「把窗子拉進來！」

聽到母親的喊聲，Bryant迅速回神，立即伸手將錯位的舷窗推回原位，並用力固定，直到飛機重新恢復平穩飛行。教練一邊努力協助控制飛機，一邊對Bryant的表現豎起大拇指，稱讚：「Good Job！」隨後也關心詢問Emily秦是否受到驚嚇。

經過一個多小時飛行，飛機最終平安降落艾爾蒙地市機場。落地後，教練回憶剛才的空中驚魂，直言Bryant的反應速度非常快，甚至比一般初學飛行的普通學員還快半拍。他指出，過去曾發生類似狀況，若反應稍慢，加上飛機機齡偏老，舷窗有可能被強烈氣流吹落，後果不堪設想。所幸這次有驚無險。

Emily秦還分享，在Bryant學習飛行中的高難度動作180度轉彎時，教練也曾事先徵詢她的意見，是否願意讓兒子嘗試具有風險的訓練。對此，她毫不猶豫回應：「兒子學駕駛飛機，完全由他自己選擇。但作為媽媽，無論上刀山、下火海，我都陪著他！」

Bryant在學習駕駛飛機。（Emily秦提供）