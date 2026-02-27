南加「優等生命案」再掀風波 亞裔男想靠這翻案

我的頻道

橙縣訊
橙縣「優等生命案」已逾30年，當年因擔任望風角色而被判謀殺罪的一名亞裔男子，近日因州法律修訂，向法院申請撤銷定罪。（示意圖取材自Pexels）
橙縣「優等生命案」已逾30年，當年因擔任望風角色而被判謀殺罪的一名亞裔男子，近日因州法律修訂，向法院申請撤銷定罪。（示意圖取材自Pexels）

距離1992年除夕夜震驚南加甚至全美的「優等生命案」已逾30年，當年因擔任望風角色而被判謀殺罪的一名亞裔男，近日因州法律修訂，向法院申請撤銷定罪。

根據洛杉磯時報資料，1992年12月31日，17歲榮譽生泰（Stuart Tay）在橙縣普安那公園（Buena Park）一處住宅車庫內，遭多名前好友殺害，其中包括3名同在榮譽榜上的學生。檢方指出，主謀陳（Robert Chan）因懷疑泰會揭發其搶劫電腦銷售員的計畫，遂策畫殺人滅口。案件因涉案者成績優異、家境穩定，在當時引發廣泛關注。

根據橙縣紀事報報導，時年16歲的金健英（Kirn Young Kim，音譯）未在現場動手，但依據當時州法，只要參與導致死亡的計畫，即可與實際行兇者同罪。金健英因此被以成人身分起訴、定罪並判刑。服刑期間表現良好，2012年獲假釋。

近年州法修訂，已不再適用上述理論。現行規定要求，被告須明確知悉殺人意圖或直接參與行凶，才可依謀殺罪論處。現年49歲的金健英，已超過5年尋求撤銷定罪。26日，他在聖塔安那（Santa Ana）法院出庭作證。

金健英表示，他並不相信陳真的會殺人，因對方過去常誇耀未曾發生的非法或暴力行為。「我以為那只是他又一次誇大其詞，」金健英說。

辯方指出，案發時的金健英尚未成熟，雖聰明卻容易受影響。服刑期間他積極參與教育課程，是青少年具改過可能性的例證。

檢方則認為，金健英不可能毫不知情。他們指出，陳曾召集包括金健英在內的數名青少年說明計畫，展示後院挖好的淺坑，甚至進行「演練」。案發當天，陳與另一名共犯持球棒與大鎚毆打泰逾七分鐘，之後強迫其飲用外用酒精並封口，泰最終窒息身亡。

根據法庭文件，金健英當時在附近停車場等候，事後將泰的車輛開往康普頓（Compton）棄置。

金健英在庭上表示，他當年因與舊友疏遠而與陳往來。陳是成績頂尖學生，已獲大學提前錄取；金健英雖為榮譽生，卻在競爭激烈的校園中感到自卑。「我很聰明，但在那些超高成就的學生面前，我覺得自己低人一等，」他說。

金健英承認曾聽聞部分「演練」內容，也聽到陳說要將泰「丟進洞裡」，但沒有當真。他表示，該坑洞原本被告知是為埋葬狗隻，且尺寸過小，「根本不現實」。

聽證會預計3月2日續行，屆時將繼續聽取證詞與律師陳述。法院將決定，金健英是否符合新法標準，得以撤銷其謀殺罪定罪。

橙縣 亞裔 南加

