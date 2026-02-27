紐約洋基將退休沙巴西亞 52號球衣入紀念公園典藏

我的頻道

編譯組

美國職棒紐約洋基再添一位永恆傳奇。球團於美東時間2月25日正式宣布，將於2026年9月26日退休傳奇左投沙巴西亞（CC Sabathia）的52號球衣，讓這位功勳投手正式進入洋基「紀念公園」（Monument Park）行列，成為隊史第24位獲此殊榮的球員，也象徵他在隊史地位的最終定錨。

沙巴西亞在2025年已以洋基球員身分入選名人堂，如今再迎來球衣退休，可說是水到渠成的發展。洋基長年對於球衣退休標準極高，通常需兼具戰績、影響力與隊史象徵意義，而沙巴西亞幾乎全面符合。他生涯最後11年效力洋基（2009–2019），不僅是2009年奪冠的王牌投手，更是後王朝時期最穩定的先發支柱之一。

回顧沙巴西亞的生涯軌跡，從克里夫蘭出道、2008年短暫效力密爾瓦基後，在2009年以當時自由市場最大投手合約加盟洋基，象徵球隊重建投手戰力的轉折點。當年他例行賽拿下19勝、季後賽更屢次扛下關鍵先發，並奪下美聯冠軍賽MVP，帶領洋基拿下睽違9年的世界大賽冠軍，奠定其隊史地位。

整體生涯數據方面，沙巴西亞累積251勝、3093次三振，其中三振數在左投歷史排名前三，僅次於強森（Randy Johnson）與卡爾頓（Steve Carlton），展現長期耐投與穩定壓制力。這樣的累積型成就，也讓他成為現代棒球中「傳統王牌」逐漸消失時代的重要代表人物。

值得一提的是，沙巴西亞與洋基的情感連結極深。他過去曾公開表示，洋基是「真正的家」，即使生涯橫跨多隊，仍將紐約視為歸屬地。這種情感因素，往往是洋基球衣退休的重要隱形門檻，不只是數據偉大，更要成為城市象徵。

從球團操作角度來看，沙巴西亞的52號其實早已被「半退休」多年。自2019年引退後，球隊就未再發放此背號，顯示內部早已有保留意圖。如今正式宣布退休，也讓洋基持續鞏固其在大聯盟「最多退休背號球隊」的地位，進一步強化歷史品牌價值。

若以歷史定位來看，沙巴西亞的特殊性在於「過渡時代的旗幟人物」。他不是傳統王朝核心，也不像早期名將擁有數座冠軍戒，但在洋基從2000年代後王朝走向新世代的過程中，他扮演穩定軍心的角色。特別是在球隊戰績起伏的年代，他仍長期維持輪值核心，甚至後期轉型為軟投型老將，展現高度職業素養。

此外，他的影響力不僅限於場上。沙巴西亞晚年公開對抗酒癮問題，並積極投入公益與社區回饋，形塑更立體的傳奇形象。這種「人性化英雄」的形象，在近代名人堂球員中逐漸成為評價加分項，也讓他的歷史評價持續升溫。

對洋基球迷而言，這次球衣退休更具情感意義。近年球隊雖仍維持豪門形象，但冠軍荒拉長，使球迷更珍視近代最後一次奪冠的核心人物。沙巴西亞正是那座2009年冠軍的象徵之一，退休儀式勢必成為情懷滿點的歷史時刻。

總體而言，沙巴西亞的52號退休不只是單一榮耀，而是一段時代的正式封存。從王牌降臨紐約、率隊奪冠，到晚年堅守輪值、最終進入名人堂，如今再立碑於紀念公園，完整構成一條典型的洋基傳奇軌跡。對這支強調歷史與榮耀的豪門來說，這不僅是對一名球員的致敬，更是對一段隊史記憶的永恆保存。

而當2026年9月那一天到來，52號升上外野牆面之際，也意味著沙巴西亞將從「近代傳奇」正式晉升為「永恆洋基」。

洋基 巴西 退休

