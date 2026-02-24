蒙市少女失蹤案╱涉報假警+藏匿兒童 華父免於被起訴

趙安的父親Jeffery Chao（右）曾在趙安尋獲後的當天下午舉行記者會，對社會的關心及協助表達感謝。（本報資料照╱李若提供）

2024年發生在蒙特利公園市 的華裔少女趙安（Alison Chao）失蹤案一波三折，令人印象深刻。趙安在失蹤一周後被找到，然其父親卻被逮捕、以藏匿兒童重罪和報假警輕罪遭檢方起訴。該案審理近日有進展，趙安的父親趙傑夫（Jeffery Chao）因曾服役美國海軍並患有創傷後遺症（PTSD），法官同意其進行為期兩年的精神治療項目，而免受檢方起訴。

2024年7月16日晚，趙傑夫報警稱其14歲女兒趙安於下午騎自行車外出後失蹤。根據洛杉磯高等法院資料，檢方表示，趙傑夫報警女兒失蹤的第二天，是趙安應服從法院指令，由趙傑夫帶其前往精神治療中心的日子。趙安於一周後在格蘭岱市（Glendale）被找到。而警方在後續調查發現，趙傑夫偽裝了女兒的失蹤，她將趙安藏於一個好友家中。趙安在被發現時，身上很乾淨，她僅帶著一個背包。

警方於2024年7月26日，也就是找到趙安的三天後將趙傑夫拘捕，趙傑夫後被控藏匿兒童重罪和報假警輕罪。約一年後的2025年5月23日，趙傑夫的辯護律師向法院提出動議，申請以趙傑夫曾服役美國海軍並患有創傷後遺症為由，將其送入「審前精神健康分流（pretrial mental health diversion）」項目。根據Eisner Gorin LLP法務公司對該程序的解釋，在加州 ，若被告進入該項目，可免於牢獄之災以及定罪。若當事人成功完成項目，對其指控將被撤銷，案件紀錄將被保密。

根據趙傑夫向法院提起的該項動議，趙傑夫2002至2004年效力於美國海軍。2003年，他被派駐伊朗、阿富汗 期間，目睹了「同志的死亡」，經歷「很嚴重的打鬥。」因為這些經歷，他參與了退伍軍人事務部（Department of Veteran Affairs）的PTSD項目。文件中稱，趙傑夫有閃回、惡夢、高度警惕，消極情緒等狀況，並持續接受每周兩次的精神治療。

2025年5月23日，儘管檢方強烈反對，法官仍通過了辯方律師的申請動議。檢方在反對文件中表示，精神健康分流項目中的精神治療，與趙傑夫過去15年一直接受的治療很相似。這樣的治療不會對他的精神健康有所改善。此外，檢方擔憂趙傑夫有暴力傾向。

在法律層面，2025年1月1日起，「審前軍隊分流項目」擴展至大部分重罪起訴，即符合條件的現役或退伍軍人，即便被重罪指控，也可能被予以「審前軍隊分流項目」。

直至2026年2月11日，向法庭呈報的趙傑夫分流項目進展報告中，顯示其精神治療進行得良好。下次向法院呈報進展是在6月3日。不過法庭文件顯示，雖然趙傑夫免於被定罪，但仍須進行賠償聽證會，即法官將決定趙傑夫賠償受害人的金額。

2024年7月趙安走失案轟動華人社區。親朋好友和熱心人士曾奔走張貼海報，尋找趙安。案件發生時，趙安的父母趙傑夫和趙安妮（Annie Chao）正在辦理離婚，當時趙安妮暫時擁有女兒的撫養權。根據本報當時的報導，趙安妮在聲明中說，在離婚過程中，趙傑夫多次對她表示，如果趙安妮離開，他會自殺或殺害她的家人。趙安妮說，在她離開後大約一個月裡，趙傑夫和趙安一再要求她回家，趙傑夫同時拒絕她與趙安共度時光。