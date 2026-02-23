年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

華男FeiLiao因涉嫌「殺豬盤」詐騙活動被判刑。(示意圖取自Unsplash.con)

洛杉磯縣聖蓋博市（San Gabriel）華人居民，日前因涉嫌「殺豬盤 」詐騙 活動被判刑。詐騙分子在相親服務軟件和社交媒體上結識受害者，或者通過打錯電話、發錯消息認識對方，慢慢騙取信任，目的在於設計圈套，誘使被害人投資加密貨幣 等，導致他們最終血本無歸。

據美國司法部德州東區（United States Attorney’s office Eastern District of Texas）發布的信息，檢察官Jay R.Combs 近日宣布，中國公民廖飛（FeiLiao，音譯），因參與洗錢活動而被判處聯邦監禁，該活動涉及加密貨幣投資騙局（也稱殺豬盤騙局）和其他詐騙活動，受害者資金損失高達數百萬美元。

現年31歲的廖飛，居住在南加聖蓋博市，他承認犯有洗錢共謀罪，聯邦地區法院法官判處其在聯邦監獄服刑40個月。廖飛被沒收超過230萬美元的贓款，並被勒令向將資金轉入其帳戶的受害者，支付超過280萬美元的賠償金。

根據法庭提供的訊息，廖飛夥同他人合謀開設空殼公司和銀行帳戶，並將通過「殺豬盤」騙局獲取的犯罪收益進行洗錢。在這些騙局中，詐騙分子通過約會網站、社群媒體，或者通過短信、電話結識受害者，他們通常還會偽裝成打錯電話或發錯消息。在結交過程中，嫌犯逐步騙取被害人的信任，最終向他們介紹加密貨幣投資。

一旦資金匯入詐騙分子控制的帳戶，投資平台通常會虛假地顯示投資收益，誘使受害者追加投資。最終，受害者無法提取或追回投資資金，遭受重大經濟損失。這種騙局被稱為「殺豬盤」，因為犯罪分子把受害者慢慢「養肥」，以供最後宰殺。

本案由聯邦特勤局（U.S. Secret Service）德州泰勒（Tyler）駐地辦事處負責調查，並由助理聯邦檢察官Robert Austin Wells提起公訴。本月早些時候，當局在情人節前夕曾發布警告，呼籲包括專業人士、老年人和年輕人在內的所有人，應警惕假戀愛和其他形式的「殺豬盤」騙局。當局稱，2024年，全美約5.9萬人淪為與戀愛有關的騙局受害者，損失超過6.72億美元。

如果身邊有人是此類案件的受害者，請向www.IC3.gov舉報。舉報時，請註明「殺豬盤詐騙公共警示」（Pig Butchering PSA），並盡可能提供詳細信息，包括投資平台名稱、加密貨幣地址和交易值、銀行帳戶信息以及涉嫌詐騙者的姓名和聯繫方式。請保留與詐騙者的所有通訊記錄和財務交易記錄。