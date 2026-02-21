「勿在公車上大便」宣導片熱議 洛市急下架

我的頻道

洛杉磯訊
洛杉磯市交通局（Los Angeles Department of Transportation，LADOT）近日將一系列公共服務宣導影片下架，該影片曾呼籲乘客不要在市公車上大便，引外界關注。（Los Angeles Department of Transportation）
洛杉磯市交通局（LADOT）近日將一系列公共服務宣導影片下架，該影片曾呼籲乘客不要在公車上大便，引發關注。

這些影片屬於名為「If you see something，do something about it」（看見問題，就採取行動）的宣導活動，共推出六支短片，提醒乘客若目睹不當行為應主動通報，內容涵蓋吸菸、飲酒、逃票、播放大聲音樂，以及在車上大便等情況。

LADOT的行為準則，明文禁止在車輛上排便、排尿或嘔吐，同時也禁止可能導致此類情況發生的醉酒行為。違規者可能被請下車，甚至遭拒絕提供服務。

該機構尚未回應有關這項宣導活動成本、發起原因，以及是否產生具體成效等問題。此外，目前也不清楚這些影片在公車上播放多久才被撤下。

CBS電視台報導，在看到相關影片後，曾向LADOT詢問乘客在公車上大便的情況，是否真的很嚴重，但未獲回應。不久後，LADOT即將影片從其YouTube頻道及官方網站移除。

在媒體報導刊出一天後，LADOT發言人回應，相關影片「原本並非用於網站播放」，目前已從網頁下架。發言人強調，「看見問題，就採取行動」影片主要用於車上播放，目的是告知乘客如何通報不當或令人不適的行為。

LADOT呼籲乘客，如遇到任何不當行為，可透過電子郵件[email protected]進行通報，也可撥打213-546-7066聯繫工作人員。通報時應提供公車路線、事發日期與時間，以及涉事者外貌描述，以利後續處理。

LADOT是市府機構，其營運的DASH公車系統服務全市27個社區，並提供通勤包車及為長者與身心障礙人士設置的專用巴士服務。區域交通主管機構Metro表示，與2024年相比，2025年前11個月其系統內的暴力犯罪率下降約8%。該機構在兩年內增加約40%的人力配置，並加強多項安全措施，包括超過40萬次的驗票檢查，以及擴大監視器覆蓋範圍。

LADOT發言人表示，LADOT致力為洛杉磯社區提供安全且平價的交通服務，影片中所呈現的事件屬罕見情況，若接獲相關通報，將即時處理。

洛杉磯 暴力犯罪 YouTube

