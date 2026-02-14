洛杉磯華埠又一老字號關門？原因並非「大環境」

我的頻道

記者劉子為╱洛杉磯即時報導
華埠老字號中餐廳「新新新」鐵門深鎖，引發社區關注與揣測。本報記者多方查證後發現，新新新的停業牽涉到一段鮮少被外界了解的經營轉折。（記者劉子為╱攝影）
華埠老字號中餐廳「新新新」鐵門深鎖，引發社區關注與揣測。本報記者多方查證後發現，新新新的停業牽涉到一段鮮少被外界了解的經營轉折。（記者劉子為╱攝影）

近一兩年來，洛杉磯華埠多家老店先後熄燈，本報此前曾多次報導相關事件。近日，又有讀者發現，在華埠經營近50年的老字號中餐廳「新新新（Lucky Deli）」鐵門深鎖，引發社區關注與揣測。本報記者多方查證後發現，「新新新」停業的背後原因，並不是外界熟悉的「華埠老店不敵大環境」的敘事，而牽涉到一段鮮少被外界了解的經營轉折。

多年來走訪全美、品嘗過近8500家中餐廳的華人美食研究者陳戴維（David R. Chan）表示，他上一次到訪「新新新」大約在去年，白天仍能吃到熟悉的港式點心。「那裡價格實惠、分量足，離長者住宅很近，是不少老人家的日常食堂。」他回憶，店內有幾樣招牌點心一直深受歡迎，「算是城裡最划算的選擇之一。」

不過，這家老店的轉折，早在疫情期間就已悄然發生。陳戴維指出，約在2021至2022年間，「新新新」轉由泰國團隊接手經營，白天延續點心生意，晚間則嘗試供應泰國菜，成為「白天中餐、晚上泰菜」的混合型餐廳。這樣的轉型，讓不少老顧客感到陌生。

洛杉磯中華總商會會長莊佩源指出，「新新新」原本是純中餐、專做點心的老字號，疫情期間換由泰國人經營後，雖保留白天點心，但整體操作與傳統中餐流程有所不同。據他了解，經營團隊對中餐並不熟悉，最終在衛生檢查上多次未能過關，餐廳於去年7月停止營業。

羅省中華會館主席聶澤英也回憶，「新新新」早年曾由會館會員經營，是僑界聚餐、吃點心的熟悉去處。疫情後更換業主，點心味道與過往不同，「老顧客覺得不一樣了，來的人自然少了，生意也慢慢下滑。」

在陳戴維看來，這樣的結局並非個案。在美國，不少傳統中餐廳菜色繁多、備料密集，在現行衛生法規下顯得吃力。他舉例指出，過去曾有一段時間，衛生單位要求已煮熟的米飯、米粉或麵條必須冷藏保存，但這與中餐實際作業方式並不相符，因為相關食材通常需長時間保溫、隨時取用，導致不少中餐廳在檢查中屢屢被記紅標。儘管部分規定後來已逐步調整，但對菜單龐大、備料密集的傳統中餐廳而言，仍是一大負擔。一旦經營權易手、文化與技術無法銜接，問題便被進一步放大。

陳戴維也指出，洛杉磯華埠至今仍以粵菜為主，顧客結構相當特殊，華人與拉丁裔幾乎各占一半，這種長期形成的飲食默契，支撐了許多老店的生存。陳戴維認為，粵菜口味相對清淡、做法穩定，既保留早年「美式中餐」的熟悉感，也能被不同族群接受，使華埠餐廳不完全依賴華人客源。正是這種跨族裔、長時間累積的消費基礎，讓粵菜至今仍是華埠餐飲的核心，也成為部分老店能夠長期撐下去的生命力來源。

華埠 疫情 洛杉磯

