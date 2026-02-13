我的頻道

羅偉促成舊金山學校重開 18日學生返校

南加2華男經營賣淫網涉30妓院、60女 後果嚴重

華人長者看了十多年的醫生拒收保險 醫療網路大變動？

記者邵敏／洛杉磯即時報導
因為醫療網路大變動，華人看了多年的醫生不再收保險。（示意圖，取自Pexels）

南加不少華人長者最近發現，看了多年的醫生突然不再收自己的醫療保險，對此驚慌失措，不知如何處理。醫保專家提醒，由於新的一年，聯邦醫療保險中心改變規則，導致類似情況非常多見。

洛杉磯地區一位72歲的華人女性，十幾年一直看同一位家庭醫師，她年初約診被告知，該醫師今年不再收她的保險，無法提供預約，「我整個人都慌了，不知道怎麼辦。」類似案例不是唯一，華興保險耆英健保部門經理Winnie Yang表示，全美各地很多長者最近都遇到同樣情況，原因在聯邦醫療保險與醫療補助服務中心（CMS）改變規則，造成2026年醫療網路大變動，波及醫師、診所及保險公司，患者看病也直接受到影響。

CMS最新規則要求保險公司提供準確的醫師名單，必須定期驗證醫生是否仍在醫療網路內，醫師名單如果不準確，保險公司就會被罰。「以前有些醫療計畫，會把不收其保險的醫師也放在名單內，讓醫療網路看起來比較大，但新的一年，這種做法會被抓、被罰，不能再亂寫名單。」Winnie指出，新規則促使保險公司開始大量清理醫師名單。

此外，CMS加強網路充分性（Network Adequacy）審查，要求每個醫療計畫必須有足夠的家庭醫師、專科醫師、醫院以及診所；必須符合距離與時間標準，患者開車不能太遠等細則。「保險公司壓力變大，如果醫師太少，醫療計畫就不能通過審查；如果醫師名單不準，就會被罰。」Winnie指出，壓力之下，保險公司和醫師重談合約，醫師退出HMO醫療計畫比率上升，PPO合約也在重新洽談。

據CMS說法，醫師退出醫療計畫的原因，包括HMO給付低，行政負擔重，事前審核麻煩，醫師需花大量時間做文書，有些診所不堪重負，索性轉成「現金診所」。

面對這些新變化，哪些長者受影響最大？Winnie指出，長期看同一位家庭醫師的人，醫師如果換保險，病人通常也希望跟著換；慢性疾病、需固定追蹤者，比如糖尿病、心臟病、腎臟病、氣喘、癌症等基礎疾病患者；長者住在醫療資源較少的地區，如果附近醫師本就不多，該醫師退出網路後，病患選擇更少，受影響就相應比較大。

如何確認自己的醫師是否還在醫療網路內，Winnie建議，最直接的辦法是致電診所，詢問新的一年是否繼續收自己的保險，「診所提供的資料，比醫療網路資料準確。」此外，也可選擇在保險公司網站上搜索醫師信息，「但網路資料常不準確，這也是今年CMS要求保險公司改善的原因。」Winnie提醒，每年1月、2月一定要確認自己的醫保信息，因為醫師合約通常在年初生效，避免突然看病時措手不及。

