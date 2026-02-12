雙節將至 南加中餐館盆菜超夯 豪華款逾400元仍熱賣

華人酒家的大厨在精心製作盆菜，將將近20種山珍海味層層曡曡擺放在大盆中。（888酒家提供）

2月17日農曆新年進入倒數一周，過年氣氛日濃，聖蓋博谷的華人 餐飲業者進入一年中最繁忙時刻。象徵團圓、美好和富貴的盆菜，再度成為社區家庭和團體歡聚的年節重頭戲。部分餐館的盆菜價格不菲，但訂單量可觀；有華人一次訂10幾盆，送給親友、同事。

影音來源：記者楊青╱採訪中心後製

888海鮮酒樓總經理Lucy陳表示，今年西洋情人節和中國農曆新年兩節相連，各種家庭聚餐、親友聚會、公司及社團團拜從14日開始的周末起提早熱鬧登臺，聖谷今年的中國年年味爆棚，不少民眾過節熱情高漲，盆菜預訂比往年提前，不少熟客一個月前就來詢問菜單和價格。「對很多家庭來講，盆菜不只是年菜 ，更是節慶的一種儀式感」，她指出， 今年的盆菜主打傳統豪華款式，鮑魚、海參、花膠、幹貝、燒鴨、燒肉以及山珍和時蔬等將近20種食材，層層鋪疊、寓意豐富，許多家庭過年一定要有一盆。她透露，酒樓早在一個多月前就開始與供應商確認海鮮和乾貨貨源，新年期間廚房所有大廚和工作人員全員加班，確保供應和服務雙到位。

888酒家的438美元大盆盆菜足夠十人享用，八人份338美元，雖然價格不菲，但近日訂單已超過200份，每天仍在增加當中。Lucy表示，盆菜不僅是一道菜，更承載華人春節 的文化象徵。多種食材匯聚一盆，寓意「盆滿缽滿」、「團團圓圓」。

半島海鮮酒家今年農曆新年夜推出盆菜。老闆Ben表示，盆菜不僅是很多家庭春節餐桌上的壓軸主角，也有不少公司團拜和社團聚餐預訂，甚至有客人一次訂購十幾盆送給親友以示祝福。

888和半島均表示，除了盆菜，他們也特別為民眾準備了數量可觀的各種年糕，紅糖年糕、蘿蔔糕、芋頭糕、馬蹄糕，應有盡有。

●700年歷史 盆菜迎新納福

盆菜並非近年才有的創意菜色。學術與民間傳說認為，盆菜起源於中國南方，距今已有近700年歷史。傳說在南宋最後一位皇帝趙昺逃難到廣東一帶時，村民以大盆盛裝各種菜餚熱情款待。由於缺乏足夠的碗碟，便將各種菜肴疊放在一個大盆中，這就是盆菜雛形。數百年間，這種以大盆共享的飲食形式逐漸成為節慶聚餐的傳統宴席之一。尤其是新年期間，層層疊放的各種食材全部置於大盆中，表達來年豐衣足食、吉祥如意的祝福。不同材料在盆中混合共享，也象徵家庭或社群之間的和諧與互助精神。

華人移民美國一個多世紀，也將家鄉的傳統飲食帶到這片土地，餃子、年糕、湯圓等經典節日食品進入華人社區餐桌。源自南方的盆菜，近年也名聲在外，成為越來越多家庭過年餐桌上的年菜選擇。

Lucy陳表示，不同於香港或中國南方直接在酒樓大桌聚餐的習慣，聖谷華人更多是在家庭或公司聚會中訂購外帶盆菜。將盆菜帶回家，與親友在家共聚共享，更加溫馨。一盆熱氣騰騰、食材豐富的盆菜，重現故鄉年味、拉近親友距離，情感價值爆棚。