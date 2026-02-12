我的頻道

烤焦食物吃下肚有害健康 6招可避免

趁中共高層整肅 CIA發布影片招募解放軍軍官線人

南加屋主百萬豪宅不知情被賣 房產經紀假冒買賣雙方

洛杉磯訊
洛杉磯縣布班克（Burbank）一幢價值150萬美元的房產，在屋主完全不知情時被人欺詐性售出。（示意圖取自Pexels）
洛杉磯縣布班克（Burbank）一幢價值150萬美元的房產，在屋主完全不知情時被人售出。嫌犯是一名房產經紀、以及她的三名同夥，他們假冒買家、賣家身分，並偽造眾多欺詐性文件，騙取近100萬美元貸款。據悉，該犯罪團夥一成員仍在逃，其他三人已被捕。

美國加州中區檢察官辦公室11日發布的信息顯示，三名被捕的嫌犯分別是63歲的Glenis Cardona， 聖伯納汀諾縣高地市（Highland）居民，她是一位持牌房地產經紀人，經營一家產權託管公司；50歲的Ivan Reyes，范奈斯（Van Nuys）居民；以及46歲的Arshak Akopyan，又名John Akopyan，北嶺（Northridge）居民。

三嫌2月11日被捕，他們涉嫌盜用屋主身分信息，偽造文件，致使貸款機構及一家產權公司蒙受損失。執法部門仍在抓捕第四名涉案人，他是現年54歲的Basil Tikriti、居住在Marina del Rey，目前在逃。

法庭文件指出，這場房產騙局發生在2023年末、並持續至2024年1月。嫌疑人成功將布班克一處價值150萬美元的房產欺詐性出售，並從中騙取約97.5萬美元貸款。為完成這筆交易，嫌犯盜用受害房主和買家的身分資訊。房產經紀Cardona透過其「金牌託管公司（Golden Escrow）」，獲取一份報告，以評估布班克這幢房產是否存在留置權等。

被告偽造包括假身分證、購屋協議、贈與契約、信託契約和貸款申請在內的眾多欺詐性文件，並對這些契約進行虛假公證。虛假文件和信息最終提交給一家貸款機構，使後者發放貸款。

調查人員稱，在房屋交易過程中，Cardona自稱是代表賣方和買方的經紀人，實際上雙方都沒有授權這筆交易，她控制託管帳戶。團夥成員Tikriti則冒充買、賣雙方本人，另外兩嫌充當抵押貸款經紀人提交虛假貸款申請，誘使貸款機構為該房屋交易提供資金。這四人成功獲取97.5萬美元的貸款收益，當被騙的貸款機構將資金存入托管帳戶後， Cardona迅速將資金轉至多個第三方機構，以便可以獲取這些非法所得。

當局尚未透露這些受害者的具體身分信息。聯邦官員稱，本案4被告如果罪名成立，每人將面臨最高30年的聯邦監獄刑期。聯邦調查局 (FBI) 正在布班克市警局的協助下調查此案。

KTLA電視台報導，嫌疑人利用欺詐手段從合法屋主手中竊取房屋信息實施交易，類似案件南加並非首次發生。此前，一名52歲的影視城（Studio City）男子，因一起涉案金額高達190萬美元的房屋詐騙案被判處16年監禁。該案導致一受害者被肢解，另一受害者自殺。

