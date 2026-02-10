「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

我的頻道

洛杉磯訊
加州、華盛頓州富人正湧入拉斯維加斯亨德森。(谷歌地圖)
加州、華盛頓州富人正湧入拉斯維加斯亨德森。(谷歌地圖)

據多位房地產經紀人透露，來自加州華盛頓州的富裕人士，包括許多高淨值收入長者，正湧入拉斯維加斯山谷（Las Vegas Valley）地區，以逃避本州的稅收政策和政治環境。

Las Vegas Review Journal等媒體報導，Virtue Real Estate聯合創始人、兼執行長Darin Marques表示，這是一場「全面、徹底的財富遷移」，Marques剛在內華達州亨德森市（Henderson）開設一家經紀公司。這位房地產經紀人指出，西雅圖最近選舉民主黨籍市長Katie Wilson，她競選時承諾向最富裕的居民徵稅；此外，華盛頓州州長最近也支持一項針對富翁的稅收提案。

華盛頓州早在2022年就實施資本利得稅，與此同時，加州擬議的億萬富翁稅，將對自1月1日起居住在加州的億萬富翁一次性徵收5%的稅。然而，加州州長紐森對該法案表示擔憂，該法可能會在今年11月進行投票表決。

Marques表示，有一個城市正在成為富人們遷居的焦點，那就是亨德森。「過去90天，我們確實看到這種情況，」華盛頓州居民大量遷往亨德森市鎮。他認為，經濟因素促使高淨值人士和家庭尋求稅負相對較輕的地方，而拉斯維加斯山谷正是這一趨勢的直接受益者。

Marques舉例，一位來自華盛頓州的客戶，出售一套價值400萬美元的房產，面臨該州高達30萬美元的稅單。相比之下，內華達完全不徵州所得稅，因此買家在出售房產時，可以保留更多收入和投資收益，而且他們通常可以用沿海地區一半左右的價格買到類似豪華住宅。

其他幾位接受媒體採訪的房地產經紀人也證實，他們同樣觀察到，來自加州和華盛頓州的富裕居民，紛紛遷居拉斯維加斯山谷的現象。亨德森房地產經紀人Robert Little稱，這種情況也適用希望搬遷的退休長者，主要因素就是這裡的生活成本顯著降低，尤其是內華達不徵收州所得稅。

Ivan Sher經營拉斯維加斯山谷地區最大的豪宅經紀公司之一，他也看到同樣趨勢。Sher表示，來自華盛頓州和加州的高淨值買家明顯增多，稅收政策是主要驅動因素。此外，拉斯維加斯也提供一種極具吸引力的生活方式。

U-Haul最近一項研究發現，截止2025年底，亨德森是人口遷入的重要城市之一，並指出華盛頓州是遷往內華達州的五大來源地之一。此外，彭博社最近一項調查發現，不少來自西雅圖的富裕居民，正直接遷往拉斯維加斯及其周邊地區。

