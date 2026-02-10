多中國留學生造假拿殘泊被捕 可能面臨遣返

近日洛杉磯、爾灣到聖地牙哥各大高校有五名中國留學生涉及使用假資料申請殘障人士停車證。圖為殘障人士停車位。（記者張宏／攝影）

中國留學生 用假材料申請殘障人士停車證，近期捲土重來。律師鄧洪表示，近日從洛杉磯、爾灣到聖地牙哥各大學，有五名中國留學生涉使用假資料申請殘障人士停車證（Handicap Parking Placard），這些學生有的已被起訴，有的遭學校處分甚至註銷學籍。此類事件2020年前後已有發生，近期又出現第二波類似情況。他提醒留學生不要以身試法，此舉不僅觸法且可能面臨遞解。

鄧洪表示，目前又有多名留學生被查，主要集中在爾灣加大 （UCI）。部分學生因校園停車不便且步行距離較遠，透過微信群購買所謂的「辦證套餐」，支付約1000美元申請殘障停車證，且成功向加州車輛管理局（DMV ）申請到相關停車證件。然而有校警報案表示，有學生年輕、行動自如，卻頻繁使用殘障停車位，與實際情況不符，因而向DMV通報。DMV展開調查，聯繫相關醫師查證是否有該病患，醫師表示從未診治過此人，隨即發出傳票並進入司法程序。依規定若民眾發現有人疑似濫用殘障停車證，可向DMV檢舉。殘障停車證僅限本人使用，或由他人接送真正殘障人士。若明顯不符使用條件，皆可能成為調查對象。

該學生隨後被警方逮捕，保釋金五萬美元。該案目前涉四項刑事指控。第一項是偽造罪（Forgery），第二項為向政府機構提供不實證詞，因為在申請殘障停車證時，必須於表格中聲明身體狀況不便，該學生未如實填寫。

鄧洪說，第三項涉使用他人身分或冒用資料情形。而一般申請殘障停車證須提供醫師證明，此案中還包含第四項指控，即使用偽造資料進入政府機構DMV進行詐欺。上述四項罪名中，任何一項均可能導致16個月以上刑期。由於案件是由校警報案，學校須依法通報，並啟動取消該學生I-20身分的程序。

2020年那一次，是冒用已過世醫師的身分，仿冒其簽名製作整套申請資料。警方透過大數據比對快速查出所有使用該醫師簽名申請殘障停車證的人數。但這次案件與過往情形不同。雖然整體規模未如前一波嚴重，但此次涉及的是在世醫師，疑似有醫療診所內部人員取得醫師簽字並洩露後遭濫用。