我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普嗆封美加邊境大橋 加國：經費我們出、所有權本就對半

數名中國留學生造假拿殘泊被捕 可能面臨遣返

多中國留學生造假拿殘泊被捕 可能面臨遣返

記者張宏／洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
近日洛杉磯、爾灣到聖地牙哥各大高校有五名中國留學生涉及使用假資料申請殘障人士停車證。圖為殘障人士停車位。（記者張宏／攝影）
近日洛杉磯、爾灣到聖地牙哥各大高校有五名中國留學生涉及使用假資料申請殘障人士停車證。圖為殘障人士停車位。（記者張宏／攝影）

中國留學生用假材料申請殘障人士停車證，近期捲土重來。律師鄧洪表示，近日從洛杉磯、爾灣到聖地牙哥各大學，有五名中國留學生涉使用假資料申請殘障人士停車證（Handicap Parking Placard），這些學生有的已被起訴，有的遭學校處分甚至註銷學籍。此類事件2020年前後已有發生，近期又出現第二波類似情況。他提醒留學生不要以身試法，此舉不僅觸法且可能面臨遞解。

鄧洪表示，目前又有多名留學生被查，主要集中在爾灣加大（UCI）。部分學生因校園停車不便且步行距離較遠，透過微信群購買所謂的「辦證套餐」，支付約1000美元申請殘障停車證，且成功向加州車輛管理局（DMV）申請到相關停車證件。然而有校警報案表示，有學生年輕、行動自如，卻頻繁使用殘障停車位，與實際情況不符，因而向DMV通報。DMV展開調查，聯繫相關醫師查證是否有該病患，醫師表示從未診治過此人，隨即發出傳票並進入司法程序。依規定若民眾發現有人疑似濫用殘障停車證，可向DMV檢舉。殘障停車證僅限本人使用，或由他人接送真正殘障人士。若明顯不符使用條件，皆可能成為調查對象。

該學生隨後被警方逮捕，保釋金五萬美元。該案目前涉四項刑事指控。第一項是偽造罪（Forgery），第二項為向政府機構提供不實證詞，因為在申請殘障停車證時，必須於表格中聲明身體狀況不便，該學生未如實填寫。

鄧洪說，第三項涉使用他人身分或冒用資料情形。而一般申請殘障停車證須提供醫師證明，此案中還包含第四項指控，即使用偽造資料進入政府機構DMV進行詐欺。上述四項罪名中，任何一項均可能導致16個月以上刑期。由於案件是由校警報案，學校須依法通報，並啟動取消該學生I-20身分的程序。

2020年那一次，是冒用已過世醫師的身分，仿冒其簽名製作整套申請資料。警方透過大數據比對快速查出所有使用該醫師簽名申請殘障停車證的人數。但這次案件與過往情形不同。雖然整體規模未如前一波嚴重，但此次涉及的是在世醫師，疑似有醫療診所內部人員取得醫師簽字並洩露後遭濫用。

鄧洪提醒，切勿為便利而造假，殘障停車位是留給真正有需要的人。這類行為屬欺詐，可能帶來三個層面的嚴重後果。首先學校可能給予涉案者開除或停學處分，其次外國留學生及非美國公民，依據相關聯邦法規，一旦被逮捕即可能觸動移民暨海關執法局（ICE）介入。最後已有案件當事人，因其非美國公民又觸法可能會被轉入快速遞解程序。與疫情期間相比，現行執法明顯趨嚴。過去此類案件多被視為輕罪，往往無需繳納保釋金。如今則升級為多項重罪指控，直接逮捕並要求高額保釋金。

殘障停車位是留給真正有需要的人。（記者張宏／攝影）
殘障停車位是留給真正有需要的人。（記者張宏／攝影）

中國留學生 DMV 爾灣加大

上一則

南加華男2年前遊台灣 遇「檢舉達人」遭跨國追罰

延伸閱讀

麻州博士國際生去年被捕 律師：移民法院阻止驅逐遣返

麻州博士國際生去年被捕 律師：移民法院阻止驅逐遣返
美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返
加州中小企業雇主座談開跑 近兩百名雇主到場吸收新知

加州中小企業雇主座談開跑 近兩百名雇主到場吸收新知
故鄉情華人春晚 獲主流俱樂部支持

故鄉情華人春晚 獲主流俱樂部支持
華人車禍獲理賠 被追討白卡支出醫療費

華人車禍獲理賠 被追討白卡支出醫療費
華人車禍理賠「1關鍵被忽略」 白卡負擔的醫療費全被討回

華人車禍理賠「1關鍵被忽略」 白卡負擔的醫療費全被討回

熱門新聞

南加90歲長者，銀行賬戶內畢生積蓄80多萬美元被盜取。此為示意圖。(取自Pexels)

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

2026-02-02 14:17
位於西木大道和羅徹斯特大道路口的大華超市5日發生重大車禍。美聯社

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

2026-02-05 17:18
一名92歲女性疑似開車撞入位於洛杉磯市西木區的大華超市，造成3人死亡、至少6人受傷。（美聯社）

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

2026-02-06 14:46
洛杉磯市西木區（Westwood）99大華超市三死、七傷重大車禍。圖為有民眾在現場擁抱哭泣。（美聯社）

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

2026-02-06 20:22
佛羅里達州華人女性Hong Zeng，涉嫌向臥底警員提出以金錢交換性行為，遭逮捕。（Charlotte County Sheriff's Office）

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

2026-02-09 16:16
每隻大肉蟹約兩磅，可嘗試各種吃法。（記者邵敏／攝影）

大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」

2026-02-03 21:32

超人氣

更多 >
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
本周橫財不斷爆發 三大生肖「睡在錢堆上」

本周橫財不斷爆發 三大生肖「睡在錢堆上」
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場