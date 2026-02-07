施冰娥慶110歲生日 全美子孫五代來洛分享人瑞福氣

施家來自全美各地的家人爭相與老壽星合影留念，分享喜氣。（記者楊青╱攝影）

洛杉磯 華裔人瑞施冰娥（Bin-Er Shih）1月28日在洛杉磯縣紐瓦克市（Norwalk）于斌樞機紀念安養院歡度110歲生日。安養院數十位耆老和全體工作人員用歌聲、音樂、手工美食和新年年貨，為壽星精心打造一場別開生面的慶生會，施家兒女和五代30多位家人特別從全美各地來洛共襄盛舉，分享人瑞福氣，更感謝安養院工作人員14年如一日的照顧。

于斌樞機安養院數周來一片喜氣洋洋，30多位耆老當天穿上大紅旗袍；老壽星施冰娥更是一身大紅，壽冠閃爍，鶴髮童顔，對每一位的祝福回以點頭和微笑，對所有來賓的合影願望有求必應。

安養院院長胡坤說，這是安養院創辦近20年來的第一位110歲壽星，讓整個安養院蓬蓽生輝。她特別感謝安養院全體工作人員長年的辛勤付出，感謝壽星家屬對安養院工作的理解和支持。她表示，全方位的關愛，是老人長壽的秘訣。

「我爸爸媽媽1992年從臺北來洛杉磯定居，」年過八旬的施益夫是施奶奶的三兒子，「那時候我爸80歲，媽媽76」，這樣的年齡移民異國需要極大勇氣。施益夫說，他家四兄妹，因為兩個哥哥都安家美東地區，父母不很喜歡旅行，所以一到南加州 就在這裡扎了根，母親在他家住了20年後，96歲時搬進了離他家20分鐘車程的于斌樞機安養院。

許多年長者在安養院的生命周期為三年左右，但施奶奶一住就是14年。「媽媽健康長壽，我相信基因是一個因素。」施益夫說，他覺得舒適的生活環境、無憂、長期得到很好的照顧，還有母親隨和、無爭的個性，都是她長壽的秘訣。和家人專程從新澤西 來洛祝壽的施奶奶第四代孫子查理說，當他告訴老師們要請假去洛杉磯給110歲的曾祖奶奶祝壽時，老師們都驚到合不上嘴，「他們都沒有在現實中見過這麼長壽的人」。

施奶奶已退休的生化工程師二兒子施宏明特別寫了「慶生交響曲」為母親祝壽。他說，生活在全美各地的全部家人這次都請了假，停工停學來洛杉磯，光是他在新澤西的幾代家人，就來了10人。他說，來洛前，紐約和新澤西地區正巧遭遇幾十年破紀錄的暴風雪，沒想到飛機起飛前十多個小時雪過天晴，「連老天爺都為媽媽祝福」。

施冰娥登上世界日報2024優秀母親榜，照顧這位華人人瑞14年如一日的南加州于斌樞機紀念安養院與有榮焉。院長胡坤醫生和常年照顧她的護士魏娜都還記得，施奶奶剛入院時已96歲，但仍活動自如，她會一一記下所有照顧她人員的名字，每次對號入座，每次得到幫助後，她都會一鞠躬，說：「阿里嘎豆」（日語，謝謝你）。魏娜說，施奶奶經常贊美護士和護工「水噹噹（漂亮）」，讓大家如沐春風。

但老人的身體退化擋不住。原來能夠自己接電話的施奶奶，這些年已嚴重依賴輪椅，一日三餐需要工作人員抱上抱下，但大家一點不嫌麻煩，老人家每次用感激的話回報大家，讓全院上下的工作人員再苦再累也感覺特別開心。

「我們一直像對待自己的家人一樣對待她，給她溫暖和關懷。同時她的家人也給我們工作很大很大的支持」，胡坤說，施奶奶成為人瑞的軍功章上，應該有她家人的一份，她舉例說，逢年過節，施奶奶的家人都會寫支票，表達對安養院工作人員的感謝，讓大家非常感動。